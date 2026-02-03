Krzysztof Rutowski ma już dość! Nagle spakował walizki i ogłosił swoją decyzję
Krzysztof Rutkowski poinformował fanów na swoim Instagramie, że opuszcza Polskę. Celebryta ogłosił ją wprost z lotniska, dodając, że ma dość... mrozów. Dokąd się wybiera i na jak długo? Padły jednoznaczne słowa.
Krzysztof Rutkowski opublikował w mediach społecznościowych nowy film, pod którym zamieścił wpis:
Mam już tego dość. Wyjeżdżam z Polski!
W swoim materiale wideo dokładnie opowiedział o powodach swojej decyzji.
Krzysztof Rutkowski spakował walizki i opuszcza Polskę
W tym roku zima w Polsce naprawdę daje się wszystkim we znaki. Silne mrozy nie odpuszczają, a w niektórych regionach naszego kraju temperatury osiągnęły blisko -30 stopni. Nic więc dziwnego, że wiele polskich gwiazd i celebrytów postanowiło wyruszyć na urlop w ciepłe kraje. W tym gronie jest również Krzysztof Rutkowski, który postanowił nawet nagrać film, w którym mówi wprost - ma dość mrozów i opuszcza Polskę.
Mam już tego dość. Wyjeżdżam z Polski. Opuszczam ten kraj! A dlaczego? Mam dość tych mrozów!
Dokąd wybrał się Krzysztof Rutkowski?
W dalszej części swojego nagrania Krzysztof Rutkowski dał do zrozumienia, że leci do jakiegoś egzotycznego miejsca, gdzie słońca i ciepła z pewnością nie zabraknie. Słynny detektyw nie zdradził jednak dokładnej lokalizacji swojego urlopu.
Cudowne miejsce pod palmą, skąd będę dla Was nadawał. Cześć!
Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Krzysztofowi Rutkowskiemu udanego wypoczynku! Ostatnio swoimi rajskimi wakacjami chwaliła się też Karolina Pisarek, która razem z mężem wybrała się na Malediwy.
