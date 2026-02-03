Krzysztof Rutkowski opublikował w mediach społecznościowych nowy film, pod którym zamieścił wpis:

Mam już tego dość. Wyjeżdżam z Polski! - przekazał

W swoim materiale wideo dokładnie opowiedział o powodach swojej decyzji.

Krzysztof Rutkowski spakował walizki i opuszcza Polskę

W tym roku zima w Polsce naprawdę daje się wszystkim we znaki. Silne mrozy nie odpuszczają, a w niektórych regionach naszego kraju temperatury osiągnęły blisko -30 stopni. Nic więc dziwnego, że wiele polskich gwiazd i celebrytów postanowiło wyruszyć na urlop w ciepłe kraje. W tym gronie jest również Krzysztof Rutkowski, który postanowił nawet nagrać film, w którym mówi wprost - ma dość mrozów i opuszcza Polskę.

Mam już tego dość. Wyjeżdżam z Polski. Opuszczam ten kraj! A dlaczego? Mam dość tych mrozów! - mówi prosto z lotniska Krzysztof Rutkowski

Dokąd wybrał się Krzysztof Rutkowski?

W dalszej części swojego nagrania Krzysztof Rutkowski dał do zrozumienia, że leci do jakiegoś egzotycznego miejsca, gdzie słońca i ciepła z pewnością nie zabraknie. Słynny detektyw nie zdradził jednak dokładnej lokalizacji swojego urlopu.

Cudowne miejsce pod palmą, skąd będę dla Was nadawał. Cześć! - dodał

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Krzysztofowi Rutkowskiemu udanego wypoczynku! Ostatnio swoimi rajskimi wakacjami chwaliła się też Karolina Pisarek, która razem z mężem wybrała się na Malediwy.

