Karolina Pisarek-Salla po raz pierwszy dała się poznać szerszej publiczności w piątek edycji telewizyjnego programu "Top Model". Zajęła wtedy drugie miejsce, choć dziś uznawana jest za jedną z najbardziej popularnych i cenionych osób z programu. Modelka zrobiła międzynarodową karierę i 2021 roku zdobyła 29. miejsce w prestiżowym zestawieniu "100 najpiękniejszych twarzy świata". Prywatnie jest żoną sportowca i przedsiębiorcy Rogera Salli. Teraz chwalą się swoim szczęściem prosto z Malediw.

Karolina Pisarek z mężem dzielą się radością na Malediwach

Karolina Pisarek razem z mężem Rogerem opuścili mroźną Polskę tuż po świętach. Wylecieli na rajskie Malediwy i już od tygodni relacjonują swoim obserwatorom swój luksusowy wyjazd. Nie brakuje malowniczych widoków, turkusowej wody i egzotycznej roślinności, które zachwycają w każdym kadrze.

Na zdjęciach podziwiać możemy parę w letnich kreacjach w różnych lokalizacjach. Małżonkowie nie szczędzą sobie okazywania czułości, uścisków i pocałunków. Karolina każdy z kolejnych postów relacjonujących jej egzotyczny wyjazd z ukochanym opisuje krótkimi, choć konkretnymi wpisami.

Szczęśliwe dzieciaki

Nigdy dosyć 🐬🪼🦋

Kolejny dzień w raju 🌴🐠🌺

Nie zabrakło też romantycznego wyznania Karoliny przy okazji spędzanego na wyspach sylwestra.

Zaczynanie 2026 roku z tobą to moja ulubiona rzecz, Roger⭐️

Obserwatorzy lubianej pary za każdym razem licznie reagują na udostępniane zdjęcia i filmiki, a w dodatku nie szczędzą miłych słów, wielu komplementów oraz życzeń dalszej pomyślności.

Wszystkiego dobrego dla Was! ❤️

Ale szczęśliwi 😍❤️🥹🎀

Pięknie ❤️❤️❤️

Zakochańce❤️😍

Róż to zdecydowanie wasz kolor 😍🔥

Karolina Pisarek spełnia swoje dziecięce marzenie! To globalny gigant

Karolina Pisarek entuzjastycznie przekazała radosne wieści i pochwaliła się swoim kolejnym castingiem. Tym razem zaproszenie dostała od globalnie znanej marki Victoria's Secret, co było jej marzeniem od dzieciństwa.

Pamiętam to jak dziś: mała Karolinka, siedząca w szkolnej ławce i marząca, by kiedyś stać się silną, pewną siebie, niezależną kobietą.I dziś… trochę starsza ja, spełniam marzenie tamtej Karolinki. Gdyby tylko wiedziała, co ją czeka 🥹 wzruszająco wyznała modelka

Choć na rezultaty castingu trzeba jeszcze poczekać, to gwiazda przyznała, że zauważenie przez tak prestiżową markę już na zawsze pozostanie jednym z najjaśniejszych punktów na liście jej zawodowych sukcesów.

