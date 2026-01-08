Karolina Pisarek pochwaliła się swoim szczęściem. Razem z mężem świętują na Malediwach
Karolina Pisarek, uczestniczka "Top Model" oraz modelka, razem z mężem, Rogerem, tuż po świętach opuścili Polskę i wylecieli na dalekie Malediwy. Codziennie relacjonującą swoje rajskie życie i chwalą się pięknymi widokami. Nie zabrakło też radosnego wyznania zakochanych.
Karolina Pisarek-Salla po raz pierwszy dała się poznać szerszej publiczności w piątek edycji telewizyjnego programu "Top Model". Zajęła wtedy drugie miejsce, choć dziś uznawana jest za jedną z najbardziej popularnych i cenionych osób z programu. Modelka zrobiła międzynarodową karierę i 2021 roku zdobyła 29. miejsce w prestiżowym zestawieniu "100 najpiękniejszych twarzy świata". Prywatnie jest żoną sportowca i przedsiębiorcy Rogera Salli. Teraz chwalą się swoim szczęściem prosto z Malediw.
Karolina Pisarek z mężem dzielą się radością na Malediwach
Karolina Pisarek razem z mężem Rogerem opuścili mroźną Polskę tuż po świętach. Wylecieli na rajskie Malediwy i już od tygodni relacjonują swoim obserwatorom swój luksusowy wyjazd. Nie brakuje malowniczych widoków, turkusowej wody i egzotycznej roślinności, które zachwycają w każdym kadrze.
Na zdjęciach podziwiać możemy parę w letnich kreacjach w różnych lokalizacjach. Małżonkowie nie szczędzą sobie okazywania czułości, uścisków i pocałunków. Karolina każdy z kolejnych postów relacjonujących jej egzotyczny wyjazd z ukochanym opisuje krótkimi, choć konkretnymi wpisami.
Szczęśliwe dzieciaki
Nigdy dosyć 🐬🪼🦋
Kolejny dzień w raju 🌴🐠🌺
Nie zabrakło też romantycznego wyznania Karoliny przy okazji spędzanego na wyspach sylwestra.
Zaczynanie 2026 roku z tobą to moja ulubiona rzecz, Roger⭐️
Obserwatorzy lubianej pary za każdym razem licznie reagują na udostępniane zdjęcia i filmiki, a w dodatku nie szczędzą miłych słów, wielu komplementów oraz życzeń dalszej pomyślności.
Wszystkiego dobrego dla Was! ❤️
Ale szczęśliwi 😍❤️🥹🎀
Pięknie ❤️❤️❤️
Zakochańce❤️😍
Róż to zdecydowanie wasz kolor 😍🔥
Karolina Pisarek spełnia swoje dziecięce marzenie! To globalny gigant
Karolina Pisarek entuzjastycznie przekazała radosne wieści i pochwaliła się swoim kolejnym castingiem. Tym razem zaproszenie dostała od globalnie znanej marki Victoria's Secret, co było jej marzeniem od dzieciństwa.
Pamiętam to jak dziś: mała Karolinka, siedząca w szkolnej ławce i marząca, by kiedyś stać się silną, pewną siebie, niezależną kobietą.I dziś… trochę starsza ja, spełniam marzenie tamtej Karolinki. Gdyby tylko wiedziała, co ją czeka 🥹
Choć na rezultaty castingu trzeba jeszcze poczekać, to gwiazda przyznała, że zauważenie przez tak prestiżową markę już na zawsze pozostanie jednym z najjaśniejszych punktów na liście jej zawodowych sukcesów.
