Krzysztof Kiersznowski nie żyje. Kasia Glinka żegna serialowego ojca z "Barw Szczęścia"

Katarzyna Sawczuk w Barwach Szczęścia, kto jeszcze? Serialowy sezon rusza pod koniec sierpnia. Pisaliśmy już o tym, kto dołączy do serialu "M jak Miłość". Czytaj także: Nowe gwiazdy w "M jak Miłość. Będziecie zaskoczeni . Sporo gwiazd zawita też w nowym sezonie do najlepszego szpitala w Polsce, czyli tego w Leśnej Górze. Zobacz: Znamy nowe gwiazdy "Na dobre i na złe"! Oni wygryzą Bukowskiego i Damięckiego? Teraz zdradzimy Wam, kogo nowego zobaczymy w nowym, dziewiątym sezonie "Barw Szczęścia" . Obok takich gwiazd jak Katarzyna Glinka czy Katarzyna Zielińskia oraz Ada Fijał zobaczymy... trzy aktorki. Do "Barw Szczęścia" dołączy gwiazda "M jak Miłość", czyli Bożena Stachura ! Wcieli się w postać Urszuli, cierpiącej matki uczęszczającej na spotkania grupy wsparcia rodzin, którym zaginęły bliskie osoby. Urszuli zaginęła córka, przez co zbliży się bardzo do postaci granej przez Krzysztofa Kiersznowskiego . Kolejną aktorką, która dołączy do "Barw Szczęścia" będzie Magdalena Kuta , widzom małego ekranu znana z serialu „Ranczo”. Co ciekawe, Kuta zagra matkę postaci, którą gra Anna Dereszowska ! W serialu "Barwy Szczęścia" pojawi się też Katarzyna Sawczuk , czyli nowa dziewczyna Antka Królikowskiego ! Katarzyna Sawczuk była jedną z uczestniczek IV edycji „The Voice of Poland". Grała i śpiewała piosenkę tytułową do "Czasu Honoru". Jest też gwiazdą serialu "Skazane" . Teraz jesienią zobaczymy ją w również w wątku Krzysztofa Kiersznowskiego. Kasia wcieli się w postać Julity , która razem ze swoim chłopakiem Radkiem (w tej roli Filip Kosior) uciekli od jej zaborczej matki. Ciekawe, czy Antek Królikowski też kiedyś zagra w "Barwach Szczęścia" jak jego dziewczyna :). Chcielibyście?