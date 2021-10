Nie żyje Piotr Machalica - ta tragiczna wiadomość dotarła do mediów w poniedziałkowy poranek, 14 grudnia. O śmierci wybitnego aktora poinformowała m. in. Krystyna Janda. Kilka godzin wcześniej napisała o ciężkim stanie zdrowia przyjaciela. Nagła śmierć aktora pogrążyła w żałobie nie tylko rodzinę, ale również przyjaciół oraz fanów Machalicy. Jego ostatnie chwile życia były niezwykle smutne i trudne... COVID jest bezlitosny. Wiele osób było bliskich odejścia, ja też, Piotrkowi się nie udało. Nie mogę tego zrozumieć - pisał Artur Barciś Jak wyglądały ostatnie chwile życia Piotra Machalicy? Zobacz także: Piotr Machalica na prawdziwą miłość czekał długo. W wrześniu wziął ślub z młodszą o 21 lat partnerką Ostatnie chwile życia Piotra Machalicy. Aktor cierpiał Piotr Machalica zmarł w wieku 65 lat. W nocy z niedzieli na poniedziałek trafił do warszawskiego szpitala MSWiA na oddział OIOM. Piotr w ciężkim stanie w szpitalu, pod respiratorem, w śpiączce farmakologicznej - pisała Krystyna Janda jeszcze w podziałek w nocy. Aktor miał nocne duszności. Jego stan był bardzo ciężki, według informacji "Faktu" miał koronawirusa. To ogromna strata dla całego świata kina... Aktor chorował już wcześniej. W 2013 roku przeszedł skomplikowaną operację serca. Mam tragicznie powiększony lewy przedsionek, zastawka jest zwapniona, nie domyka się. Trzeba ją wymienić. Powiedzieli mi, że nie da się tego wyleczyć kosmetycznie. I że czeka mnie operacja - mówił jeszcze przed operacją Początkowo unikał decyzji o operacji, jednak pogorszenie stanu zdrowia go do tego zmusiło. Później otwarcie twierdził, że operacja uratowała mu życie. Nagła śmierć aktora pogrążyła w żałobie świeżo poślubioną żonę,...