Krzysztof Kiersznowski miał o 33 lata młodszą partnerkę. Dlaczego się rozstali? 

W wieku 47 lat niespodziewanie zmarł syn Andrzeja Sapkowskiego, Krzysztof. To dla niego napisał swoją słynną sagę o "Wiedźminie". Informację o jego śmierci przekazał miesięcznik "Nowa Fantastyka". Syn Andrzeja Sapkowskiego nie żyje Informacja o śmierci syna Andrzeja Sapkowskiego dotarła do mediów przez przypadek. Pisarz został poproszony o napisanie kilku słów o redaktorze magazynu "Nowa Fantastyka", który niestety zmarł. Andrzej Sapkowski nie był w stanie napisać więcej, niż: Czerwiec 2019. Maćka zabrakło. I mojego syna zabrakło. Zobacz także: Nie żyje 16-letnia gwiazda seriali! Miała zagrać w ekranizacji "Wiedźmina" Krzysztof Sapkowski był jedynym dzieckiem pisarza z pierwszego małżeństwa. To właśnie dla niego powstała saga "Wiedźmin". Krzysztof będąc dzieckiem był miłośnikiem literatury fantasy i poprosił ojca, aby napisał coś podobnego. Chciałem zrobić przyjemność mojemu synowi, który jest zagorzałym miłośnikiem tego typu literatury i stałym czytelnikiem waszego pisma [Fantastyka]. Zapytał mnie kiedyś: 'Dlaczego nie napiszesz czegoś takiego?'. 'Nie ma problemu, powiedziałem, napiszę'. No i tak powstał Wiedźmin. Zresztą właśnie od syna dowiedziałem się o waszym konkursie i jego warunkach - mówił kiedyś Sapkowski. "Nowa Fantastyka" odniosła się w swoim numerze do śmierci Krzysztofa. - W czasie kiedy opłakiwaliśmy stratę Maćka Parowskiego, dotarły do nas niezwykle smutne wieści – o śmierci Krzysztofa Sapkowskiego, syna Andrzeja" - czytamy. Krzysztof Sapkowski był tłumaczem, poetą i jednym z założycieli czasopisma "Nowy Talizman". Posługiwał się pseudonimem Katarzyna Frene, jedynie swój pierwszy wiersz "Orchidea dla...