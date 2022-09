Krzysztof Ibisz wspierał żonę podczas porodu. "Asia zdecydowała się na poród siłami natury"

Michał Wiśniewski w najnowszym wywiadzie po raz pierwszy opowiedział o swojej żonie i zdradził, jaki był ich wspólny ślub. Wokalista zespołu "Ich Troje" do tej pory nie mówił publicznie o swoim związku z tajemniczą wybranką, jednak teraz zrobił wyjątek i uchylił rąbka tajemnicy! Przy okazji Wiśniewski odniósł się do informacji o ciąży swojej żony. Czy para spodziewa dziecka? Zobaczcie: Michał Wiśniewski szczerze o swoim najnowszym związku O tym, że Michał Wiśniewski znów jest zakochany media zaczęły plotkować kilka miesięcy temu. Jakiś czas po rozstaniu z Dominiką Tajner okazało się, że w życiu lidera "Ich Troje" pojawiła się nowa kobieta. Wokalista nie komentował plotek na swój temat, ale ostatnio okazało się, że para jest już po ślubie! Ukochana Michała Wiśniewskiego ma na imię Paulina i nie jest związana z show-biznesem. Teraz muzyk w rozmowie z portalem plejada.pl po raz pierwszy opowiedział o swojej żonie i zdradził, jaki był ich ślub! Nie chowam żony, ale po pierwsze, ona nie ma takiej potrzeby, a po drugie, szczerze powiedziawszy, może należałoby zrobić coś inaczej, niż było do tej pory… To jest osoba, która stroni od social mediów - wyznał Michał Wiśniewski w rozmowie z plejada.pl. A co powiedział o swoim piątym ślubie? Ceremonia była jak każda - przepełniona miłością. Każda ceremonia zaślubin jest przepełniona miłością, jeżeli jest uczciwa- wyznał lider "Ich Troje". Co ciekawe, Michał Wiśniewski po raz pierwszy odniósł się do informacji, że jego żona spodziewa się dziecka. Niestety, nie zostanę niebawem po raz piąty ojcem - zapewnił w rozmowie z portalem. Myślicie, że Michał Wiśniewski kiedyś opublikuje w sieci wspólne zdjęcie z żoną? Zobacz także: Ma 36...