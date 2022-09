Wielka radość w rodzinie Ani i Roberta Lewandowskich! W środę 6 maja na świecie pojawiła się druga córeczka małżeństwa, Laura. Dumna i szczęśliwa babcia, Iwona Lewandowska zamieściła w sieci wzruszający wpis. Posypało się mnóstwo gratulacji od internautów. Zobaczcie! Zobacz także: Córeczka Roberta i Ani Lewandowskich ma na imię Laura. Co oznacza to piękne imię? Szczęśliwa mama Roberta Lewandowskiego zamieściła wzruszający wpis Od wczoraj nieustannie napływają gratulacje do rodziców - Ani i Roberta Lewandowskich. Na świecie pojawiła się ich druga córeczka, Laura. Dumny tata pochwalił się uroczym zdjęciem niedługo po narodzinach córeczki i opatrzył je wzruszającym podpisem. Hello little one 💖 welcome to the world Laura! Well done Mummy (witaj na świecie Laura, świetna robota Mamo) - napisał piłkarz. Swój wpis i piękne zdjęcie malutkiej Lury zamieściła w sieci także Anna Lewandowska . Mama i córka czują się dobrze i już wróciły do domu! Trenerka podziękowała także fanom, za wszystkie wiadomości i gratulacje, które stale do niej napływają. Laura❤️ Kochani dziękujemy za tysiące wiadomości ❤️🙏 Od wczoraj jesteśmy w komplecie w domku i czujemy się super👨‍👩‍👧‍👧 - napisała Anna Lewandowska Nie zabrakło również wzruszających słów od babci! Dumna mama Roberta Lewandowskiego postanowiła podzielić się swoją radością z Internautami! Jestem dumną przeszczęśliwą potrójną babcią, a przede wszystkim gratuluje rodzicom Ani i Robertowi , którzy mnie uszczęśliwili - napisała szczęśliwa Iwona Lewandowska na Facebooku. Pod wpisem dumnej babci pojawiło się mnóstwo gratulacji od obserwatorów. - Gratulacje Babciu ! Niech się...