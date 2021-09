Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcia ze ślubu. Spójrzcie na suknię panny młodej! 

W piątym odcinku "Cztery Wesela" poznamy tragiczną historię jednej pary nowożeńców. Jakie wydarzenie wypełniło smutkiem okres przygotowań do najpiękniejszego dnia w ich życiu? W odcinku o miano najlepszego wesela i 25 tysięcy złotych zawalczą Iza, Ewelina, Magda i Aldona. Zobacz także: Wielkie emocje w trzecim odcinku show "Cztery wesela"! Czyje przyjęcie było najlepsze? Śmierć mamy pana młodego w piątym odcinku "Cztery Wesela" Już dziś o 20:05 w Polsacie zobaczymy piąty odcinek programu "Cztery Wesela". W nadchodzącym odcinku oprócz możliwych kłótni lub dobrych relacji między uczestniczkami, poznamy bardzo przykrą historię, która spotkała jedną z par. Na dwa tygodnie przed planowanym weselem umarła mama pana młodego. Iza, Ewelina, Magda i Aldona ocenią swoje wesela w kategoriach: „suknia ślubna”, „miejsce i wystrój”, „menu” oraz „wrażenia ogólne”. Jakie są kandydatki? Iza lubi w życiu spontaniczność i naturalność. Mimo że nie udało jej się przed ślubem dopiąć wszystkiego na ostatni guzik, w ogóle się tym nie stresuje. Ewelina to najmłodsza panna młoda w odcinku. Jest wymagająca i surowo ocenia konkurentki. Jej wesele odbędzie się na… stadninie koni, a na uroczystość nowożeńców zawiezie kareta! Magda to silna i zdecydowana bizneswoman. Już miesiąc po zaręczynach zaplanowała najdrobniejszy szczegół swojego wesela. Zapewnia, że będzie to wykwintna uroczystość „po królewsku”. Aldona zaprosi na tradycyjne, rodzinne przyjęcie. A ponieważ to bardzo towarzyska osoba, to na wesele planuje zaprosić ok. 400 osób! Niestety pełnię szczęścia w tak wyjątkowym dniu zakłóci przykre wydarzenie - 2 tygodnie przed ślubem umiera mama pana młodego. To...