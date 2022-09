Kulisy "Tańca  z Gwiazdami": Smutna Agnieszka Litwin, Ibisz z prezentami i odważna sesja Gąsiewskiej

Oliwia Bieniuk choć już po raz kolejny była zagrożona w 12. edycji "Tańca z gwiazdami", po poniedziałkowym odcinku opuściła studio w doskonałym nastroju. Nastolatka chętnie uśmiechała się do fotoreporterów i wygląda na to, że nie kryje swojej radości z faktu, że pojawi się w półfinale 12. edycji "Tańca z gwiazdami". Ma szansę na kryształową kulę? Zobaczcie nowe zdjęcia Oliwii Bieniuk. Oliwia Bieniuk w półfinale show "Tańca z gwiazdami" W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" emocji nie brakowało! Oliwia Bieniuk i Sylwia Bomba były zagrożone i nie ukrywały, że to dla nich niezwykle trudna sytuacja, w końcu na szali ważył się ich udział w półfinale 12. edycji. Ostatecznie z programem pożegnała się Sylwia Bomba i Jacek Jeschke. Gwiazda "Gogglebox" podczas końcowych podziękowań nie mogła powstrzymać łez , ale kiedy emocje już opadły z uśmiechem poszła świętować do jednej z warszawskich restauracji w towarzystwie tanecznego partnera. Tymczasem Oliwia Bieniuk opuściła studio w doskonałym humorze i szybko udała się do samochodu swojego taty... Zobaczcie zdjęcia paparazzi! Zobacz także: " Taniec z Gwiazdami": Sylwia Bomba zalana łzami po ćwierćfinale. Ledwie mówiła Oliwia Bieniuk po bardzo emocjonującym odcinku "Tańca z gwiazdami", w którym po raz kolejny była zagrożona, w końcu mogła odetchnąć. Z programem pożegnała się Sylwia Bomba, a córkę Anny Przybylskiej zobaczymy już za tydzień w półfinale 12. edycji. Nastolatka już dawno w tak doskonałym nastroju nie opuszczała studia. Wygląda na to, że Oliwia Bieniuk faktycznie cieszy się, że udało jej się tak daleko zajść. Tym razem córka Anny Przybylskiej postawiła na sportową stylizację, na którą założyła...