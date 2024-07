Krystyna Janda to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych polskich aktorek i prawdziwa kobieta-instytucja. Przebojowa, zdecydowana i zawsze brutalnie szczera. Od lat z powodzeniem prowadzi dwa teatry, które cieszą się ogromnym szacunkiem widzów i krytyków, a nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że to wręcz karkołomne zadanie. Przypomnijmy: Janda przy dwóch teatrach obraca ogromnymi pieniędzmi. Zdradziła kwoty

Gwiazda słynie też z genialnego poczucia humoru, o którym daje znać nie tylko podczas wywiadów, ale też na swoim blogu, gdzie aż roi się od zabawnych anegdot i refleksji na temat otaczającej ją rzeczywistości. Dystans z pewnością przydał się jej dziś rano, gdy nagłówek "Super Expressu" i przedruki kilku innych portali mówiły o jej gotowości na... śmierć. Cytując przy tym słowa Jandy, która żegna się z bliskim i mówi o odejściu z tego świata.



SZOKUJĄCA spowiedź Krystyny JANDY. Aktorka gotowa NA ŚMIERĆ! Tylko w "Super Expressie". Tego chyba nikt się nie spodziewał! Wielka aktorka Krystyna Janda (62 l.) przygotowuje siebie i bliskich do swojej śmierci. Wybacza winowajcom, zapewnia, że wszystko już jest zaplanowane i przygotowane do pogrzebu... - czytamy w tabloidzie.

Skąd to całe zamieszanie? Odpowiedź jest prosta - "SE" zainspirował się wpisem Jandy na jej blogu, w którym z typowym dla siebie czarnym humorem, opisała przygotowania do kolacji i jedzenia grzybów, które sama zebrała tego samego dnia. Tekstowi towarzyszyły zdjęcia muchomorów, co nadało mu wystarczającej dozy absurdu, aby nie interpretować go inaczej niż żart.



Za chwilę zjem jednak dwie znalezione - moim zdaniem - kanie, a gdybym się nie odzywała to znaczy, że nie żyję. Gdybym umarła, moja córka Marysia przejmie wszelkie zobowiązania i obowiązki, przygotowuję Ją do tego od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy jest już gotowa, ale w razie czego, musi sobie poradzić. Poza tym reszta ludzi w Fundacji też wie co robić. Trzymajcie się, dziękuję za wszystko. Idę jeść - napisała na blogu Janda.

Aktorka odniosła się do publikacji tabloidu na swoim Facebooku.



SuperExpress. Wersja zdarzeń dla słabszych. Dobrego dnia w świetnym zdrowiu - napisała Janda.

