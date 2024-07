Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka przyjechali wspólnie do Sopotu na Polsat SuperHit Festiwal. Wszyscy czekali na to, by para pierwszy raz od czasu wiadomości, że Paulina spodziewa się dziecka, pokazała się razem. Pikanterii dodawał fakt, że Karpiel-Bułecka miał zaśpiewać na jednej scenie ze swoją byłą partnerką Kayah z okazji 10-lecia zespołu Zakopawer, który artystka odkryła i wypromowała.

Złośliwi spekulowali, że Krupińska na pewno będzie chciała „pilnować” swojego ukochanego. Jednak była Miss Polonia nie pokazała się ani na próbach Sebastiana, ani nie przyszła na jego koncert z Kayah.

Ale nie dało się nie zauważyć, że Sebastian jest bardzo szczęśliwy, że niedługo zostanie tatą. Na pytania dziennikarzy, jak przygotowuje się do roli ojca, wokalista uśmiechał i odpowiadał, że:

Jestem teraz szczególnie szczęśliwy i oby to trwało do końca moich dni – powiedział Afterparty.

Ale dodał, że swojego życia prywatnego będzie strzegł jak skarbu. Nie trzeba się domyślać, że skarbem jest dla niego teraz Paulina i dziecko, które ma się urodzić jeszcze w tym roku.

Para została przyłapana przez paparazzi, ale Paulina i Sebastian sami też wrzucili zdjęcie ze wspólnego spaceru na plaży. To ich pierwsze wspólne zdjęcie od pojawiania się informacji o ciąży Pauliny, a para podzieliła się nim w słusznej sprawie. Wspierają zbieranie pieniędzy dla Misi – czteroletniej dziewczynki chorującej na białaczkę i namawiają do zbierania pieniędzy na jej kosztowne leczenie. Widać los dzieci jest im teraz szczególnie bliski.

