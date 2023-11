3 z 6

W prezencie zaręczynowym Kate Middleton otrzymała od księcia Williama pierścionek zaręczynowy, który wcześniej należał do księżnej Diany. Jednak Diana Spencer nie otrzymała go w dniu swoich zaręczyn. Książę Karol oświadczył się swojej wybrance pod presją rodziny. W dniu ogłoszenia zaręczyn pary w lutym 1981 roku, nie pokazano pierścionka zaręczynowego Diany. Przyszła księżna wybrała go dopiero później z katalogu najstarszej firmy jubilerskiej w Londynie. Diana wybrała pierścionek z białego złota z owalnym, 12-karatowym szafirem cejlońskim i 14 diamentami. Wówczas jego wartość szacowano na 65 tysięcy dolarów.