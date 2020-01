Królowa Elżbieta zaplanowała odejście Meghan i Harry'ego z rodziny królewskiej?! To nie był przypadek!

Decyzja Meghan i Harry’ego nadal wywołuje wiele emocji. Para mieszka już w Kanadzie z dala od rodziny królewskiej. Jak się okazuje mieli taką możliwość od razu po ślubie! Jak dowiedział się magazyn „The Sun” królowa Elżbieta II już dawno złożyła im taką propozycję. Przed ślubem miała zapytać Meghan i Harry’ego czy chcą pracować na rzecz rodziny królewskiej, czy też opuszczają dwór i żyją na własnych warunkach! To zaskakujące, że wtedy Meghan nie przystała na tę propozycję, a wręcz przeciwnie sama zrezygnowała z kariery aktorskiej na rzecz bycia księżną!

Dlaczego Meghan nie przyjęła propozycji od królowej?

Królowa już od początku zdawała sobie sprawę, że Meghan nie pasuje do rodziny królewskiej i miała jeszcze przez ślubem dać parze wolną rękę w wyborze ich wspólnej drogi. Elżbieta II miała podejrzenia, że Markle może chcieć wrócić do aktorstwa, a jako księżna nie będzie miała takiej możliwości.

Od samego początku królowa była skłonna się na to zgodzić. Ta propozycja pozwoliłaby Meghan na kontynuowanie kariery aktorskiej, ale ona cieszyła się, że mogła przestać grać, aby zostać pracującą członkinią rodziny królewskiej - czytamy w magazynie „The Sun”.

Wtedy Meghan zaskakująco szybko wyrzekła się swojego dotychczasowego życia i została księżną Sussex. Wszyscy myśleli, że to z miłości do Harry'ego jest gotowa na takie poświęcenie i wejście do rodziny królewskiej. Podczas wywiadu, jeszcze jako narzeczona księcia Harry'ego mówiła:

Dla mnie to zmiana, nowy rozdział, prawda? Pracowałam na własny rachunek przez siedem lat i jestem dumna z tego, co osiągnęłam, a teraz przyszedł czas na pracę zespołową z tobą - powiedział dla telewizji Sky News.

Meghan nie rozmawia z rodziną królewską!

Teraz wszystko się zmieniło! Meghan po dwóch latach bycia księżną zdecydowała się razem z Harrym i synkiem odciąć od rodziny królewskiej. Już święta spędzili oddzielnie, w styczniu para wróciła do Londynu bez synka i oświadczyła za pomocą Instagrama, że opuszcza rodzinę królewską. Potem Meghan wróciła do Archiego do Kanady, a Harry sam spotkał się z rodziną, aby ustalić warunki Megxitu! Teraz pojawiają się informacje, że Meghan i Kate nawet nie rozmawiały ze sobą od ich słynnego oświadczenia! To oznacza, że Markle z rodziną królewską ostatni raz widziała się przed świętami Bożego Narodzenia. Może teraz Meghan i Harry pojawią się na święta Wielkanocne?

EastNews

Ślub Meghan i Harry'ego kosztował 23 miliony funtów.