W "The Voice of Poland" nie brakuje utalentowanych solistów, którzy walczą o to, by zabłysnąć na polskiej scenie muzycznej. Jurorzy show często ostro rywalizują o tych najlepszych i chcą zgarnąć ich do swoich drużyn, a atmosfera robi się czasami naprawdę gorąca. Przypomnijmy: Tomson do Górniak i Steczkowskiej: Która z was jest większą diwą? Riposta Justyny mistrzowska

Już w najbliższą sobotę zobaczymy ostatni odcinek przesłuchań w ciemno. Warto zaznaczyć, że "The Voice" to nie tylko uczta dla duszy, ale i dla oka. Nie sposób nie zwrócić uwagi na piękne trenerki - Edytę Górniak i Justynę Steczkowską oraz ich obłędne stylizacje. Na planie błyszczy również Magda Mielcarz jako prowadząca. Nie wolno zapominać też o przystojnych trenerach - Tomsonie, Baronie i Marku Piekarczyku, którzy również prezentowali się niezwykle elegancko.

Oto przegląd kreacji gwiazd "The Voice of Poland":

