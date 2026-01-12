Kozidrak zaskoczyła zachowaniem za kulisami Gali Mistrzów Sportu. Wieniawa jej tego nie zapomni
Beata Kozidrak była gościem specjalnym Gali Mistrzów Sportu i zaśpiewała swój wielki hit. Na scenie pojawiła się również Julia Wieniawa, a teraz okazuje się, że za kulisami doszło do zaskakującej rozmowy artystek. Wyszło na jaw, co Kozidrak powiedziała do Wieniawy.
Gala Mistrzów Sportu 2025 przyciągnęła największe gwiazdy polskiego świata sportu i show-biznesu, które błyszczały zarówno na ściance, jak i na scenie. Gościnnymi występami wydarzenie uświetniły Beata Kozidrak i Julia Wieniawa. Panie spotkały się za kulisami, a Beata Kozidrak nagle zwróciła się do Julii Wieniawy. Wszystko się nagrało.
Beata Kozidrak zrobiła to za kulisami. Jest nagranie
Beata Kozidrak po przerwie zawodowej wywołanej chorobą wróciła na scenę, na nowo zachwycając wierną publiczność na koncertach i kulturalnych wydarzeniach. W miniony weekend miała okazję uświetnić swoim wykonaniem "Biała armia" Galę Mistrzów Sportu 2025, która odbywała się we wnętrzach Teatru Wielkiego w Warszawie. Drugą piosenkarką, która dopełniła artystyczną część wydarzenia, była Julia Wieniawa - w klasycznej, czarnej kreacji przejmująco zaśpiewała jeden ze swoich najnowszych singli "Kocham" opowiadający przede wszystkim o samoakceptacji.
Wokalistki miały okazję spotkać się za kulisami gali, co internauci mogli obejrzeć w kilkusekundowym filmiku udostępnionym publicznie na Instagramie. Widać na nim Beatę Kozidrak trzymającą Julię Wieniawę za dłonie, mówiącą słowa, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci młodej gwiazdy.
Chciałam ci pogratulować, że twój głos teraz nabrał naprawdę takiej mocy.
W ślad za legendą polskiej sceny muzycznej poszły również inne gwiazdy polskiego show-biznesu, pozostawiając w mediach społecznościowych liczne komentarze na temat występu Wieniawy na Gali Mistrzów Sportu 2025 i jej spotkania z Beatą Kozidrak.
Piękna i zdolna!
Brawo! Brzmisz super.
Ależ to jest dobrze zaśpiewane!
Cudna.
Wszystko się tu zgadza, brawo Julka!
Gala Mistrzów Sportu 2025
Podczas finału Gali Mistrzów Sportu 2025 wszystkie oczy zwrócone były ku Klaudii Zwolińskiej, która wygrała coroczny plebiscyt ze względu na swoje wybitne osiągnięcia w kajakarstwie, wygrywając tym samym z Igą Świątek, która uplasowała się w tym roku na drugim miejscu. W trakcie uroczystego wydarzenia na czerwonym dywanie pojawiły się również polskie gwiazdy zachwycające dopracowanymi kreacjami.
