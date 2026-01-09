Julia Wieniawa ponownie udowadnia, że nie boi się modowych eksperymentów. Zamiast klasycznej zimowej kurtki aktorka wybrała sztuczne futro w odcieniu "chocolate brown", które stało się absolutnym hitem sezonu 2025/2026. Stylizacja, którą zaprezentowała na swoim InstaStories, natychmiast przyciągnęła uwagę mediów i fanów mody.

Do płaszcza Wieniawa dobrała brązową czapkę z ociepleniem i daszkiem oraz śmietankowy sweter. Dzięki takiemu zestawieniu nawet najniższe temperatury nie stanowią przeszkody. Jej stylizacja to przykład, jak w prosty sposób połączyć funkcjonalność z najnowszymi trendami.

Futerko w stylu "mob wife" hitem zimy 2025/2026

Styl "mob wife", inspirowany estetyką lat 70. i 80., wraca do łask. Obfite, krótkie futra, błysk, intensywne makijaże i odważne dodatki to elementy charakterystyczne dla tego trendu. Wieniawa udowodniła, że można go wykorzystać również w codziennym ubiorze - nie tylko na czerwonym dywanie.

W latach 70. i 80. kobiety w futrach uchodziły za ikony stylu. Dziś ta estetyka nabiera nowego życia i powraca do przestrzeni miejskiej. Julia Wieniawa z powodzeniem adaptuje ją do własnego wizerunku, prezentując modną alternatywę dla kurtki.

Julia Wieniawa oczywiście zdecydowała się na sztuczne futerko - w przeciwieństwie do naturalnych, nie niosą one ze sobą kontrowersji związanych z cierpieniem zwierząt. Dzięki postępowi technologicznemu, ich wygląd i faktura nie odbiegają od naturalnych odpowiedników.

Jak nosić modne futro w zimowych stylizacjach?

Sztuczne futra, jak to wybrane przez Julię Wieniawę, świetnie komponują się z miejskimi stylizacjami. Można je łączyć z jeansami, spódnicami, grubymi swetrami czy legginsami. Ważne, aby całość była spójna i zapewniała komfort cieplny.

Styl "mob wife" to nie tylko futra, ale także dodatki - duże okulary przeciwsłoneczne, mocna biżuteria i charakterystyczny makijaż. Julia Wieniawa zdecydowała się na bardziej stonowaną wersję tego trendu, pokazując, że można czerpać z niego inspirację bez przesady.

Fot. Instagram Julia Wieniawa

