Beata Kozidrak była jedną z gwiazd wieczoru podczas Gali Mistrzów Sportu, która odbyła się w prestiżowym Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Wokalistka legendarnego zespołu Bajm pojawiła się na scenie, by wykonać swój niezapomniany przebój „Biała Armia”. Jej występ był częścią muzycznej oprawy wydarzenia.

Kozidrak wystąpiła w eleganckiej, białej stylizacji, przyciągając uwagę widzów. Jednak już na początku utworu doszło do nieoczekiwanej sytuacji.

Beata Kozidrak - występ na Gali Mistrzów Sportu. Doszło do drobnej wpadki

Beata Kozidrak podczas występu na Gali Mistrzów Sportu pomyliła tekst jednej z najbardziej znanych polskich piosenek. Wokalistka dwukrotnie zaśpiewała ten sam wers: „nigdy nie będziesz już sam”. Choć pomyłki ciężko było nie zauważyć, to jednak artystka szybko odzyskała rytm i kontynuowała wykonanie z charakterystyczną dla siebie energią.

Pomimo drobnej pomyłki, reakcja publiczności na występ Beaty Kozidrak była bardzo pozytywna. Widzowie obecni w Teatrze Wielkim nagrodzili artystkę gromkimi brawami. Wśród uczestników wydarzenia można było dostrzec znane twarze, które śpiewały razem z artystką. Kamery uchwyciły, jak m.in. Radosław Majdan oraz Katarzyna Zillmann bawili się doskonale podczas wykonania „Białej Armii”. Uśmiechy i entuzjastyczne reakcje pokazały, że Beata Kozidrak po raz kolejny porwała publiczność.

Lawina komentarzy po występie Beaty Kozidrak na Gali Mistrzów Sportu

Występ Beaty Kozidrak błyskawicznie stał się tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Widzowie bardzo ucieszyli się, że to właśnie między innymi legendarna artystka uświetniła swoim występem to prestiżowe wydarzenie i mimo drobnej wpadki na scenie, zostawili swojej idolce mnóstwo ciepłych słów.

Piękna, wspaniała Beatka

Kochana pomyliła wers, ale to znak, że śpiewa na żywo, a śpiewa nieziemsko

Zjawiskowa - piszą internauci

A Wam, jak się podobał występ Beaty Kozidrak?

