Dziennikarskie śledztwo ws. Lewandowskich to potwierdziło. Musieli reagować

Nie od dziś wiadomo, że Anna i Robert Lewandowscy to nie tylko sportowcy, ale także bardzo prężnie działający przedsiębiorcy, którzy cały czas budują swoją markę i jej pozycję na międzynarodowym rynku. Jak poinformował serwis zero.pl, jedna z firm zawodnika FC Barcelony ma poważne problemy finansowe. W mediach pojawiły się komentarze osób domagających się zapłaty.

Firma Roberta Lewandowskiego ma długi. Burza w mediach

Firma Roberta Lewandowskiego, o której mowa, to agencja Stor9, działająca od 2017 roku. Na początku była odpowiedzialna za obsługę marketingową Roberta i Anny Lewandowskich. Później na liście współpracowników znalazły się też takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska oraz Hubert Hurkacz, jak donoszą Wirtualne Media. W połowie 2024 roku dużo mówiło się o sukcesach firmy.

Dzisiaj sytuacja jest jednak zupełnie inna, o czym poinformował serwis zero.pl. Redakcja przekazała, że agencja Roberta Lewandowskiego ma długi. Na łamach portalu kontrahenci przekazali, że od wielu miesięcy czekają na wypłatę należności. Przy okazji zarzucono też unikanie kontaktu przez pracowników spółki. Jeden z rozmówców rozważa już wejścia na ścieżkę prawną.

W grę wchodzą kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zł. W mediach społecznościowych można znaleźć komentarze osób, które domagają się kontaktu oraz zapłaty. Do biura agencji miała się już odezwać też firma windykacyjna. W rozmowie zarządzającą Stor9 Anna Zielińska przyznała, że firma straciła płynność finansową.

Z kontrahentami podpisaliśmy jednak ugody i stopniowo spłacamy należności. Normalnie prowadzimy biznes, wyrażamy chęć spłaty i jesteśmy absolutnie fair. Nie uciekamy od odpowiedzialności i traktujemy to bardzo poważnie przekazała.

Robert Lewandowski zareagował ws. burzy wokół długów firmy. Jest decyzja

W tej kontrowersyjnej sprawie głos zabrała również Jagna Gołębiewska, menedżerka ds. komunikacji Roberta Lewandowskiego. W rozmowie z portalem zero.pl odpowiedziała na pytania w imieniu zawodnika FC Barcelony. Potwierdziła, że Lewy wie o problemach, z jakimi mierzy się jego firma. Zaznaczono jednak, że zarząd spółki pracuje nad poprawą sytuacji.

Według wiedzy Roberta Lewandowskiego zarząd prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej oraz uregulowanie zobowiązań poinformowała.

Dodano, że Robert Lewandowski nie angażuje się bezpośrednio w zarządzanie agencją, ale zlecił kontrolę finansową, by „rzetelnie ocenić jej stan”.

Warto przypomnieć, że dziś Robert Lewandowski jest najbogatszym sportowcem w Polsce. Majątek jego i Anny Lewandowskich w 2025 roku oszacowano na 723 mln zł. Gwiazdy prowadzą dziesiątki biznesów, a na ich liście znajdują się m.in. firmy, restauracja, spółki inwestycyjne oraz dom mediowy. Mają też kilka nieruchomości. Przypominamy, że Anna i Robert Lewandowscy mieszkają w hiszpańskiej willi, ale mają też dwa domy na Majorce, willę w Warszawie i rezydencję na Mazurach.

