Anna Lewandowska zaskoczyła swoich fanów odważną decyzją o przedwiosennej metamorfozie domu położonego w Katalonii. Gwiazda fitness nie postawiła tym razem na zmianę stylizacji czy fryzury, lecz na spektakularną odmianę przestrzeni mieszkalnej. Willa Lewandowskich, której wartość szacowana jest na 20 mln zł, przeszła transformację, która już wywołała ogromne emocje wśród internautów. Najwięcej uwagi przyciąga salon - to tam dokonały się najbardziej widoczne przemiany.

Anna Lewandowska pochwaliła się nowym salonem

Kluczową zmianą w aranżacji salonu było usunięcie dużej, szarej kanapy, którą wielbiciele Anny Lewandowskiej mogli podziwiać na wcześniejszych zdjęciach, na przykład podczas "piżamowej sesji" z córką. To odważne posunięcie sprawiło, że pokój dzienny stał się wyraźnie bardziej przestronny i zyskał na jasności. Nowe meble - futrzany fotel wypoczynkowy, biały stolik kawowy oraz designerska lampka w otoczeniu ceramicznych wazonów i książek - nadały wnętrzu lekkości oraz nowoczesnego stylu.

Wyjątkowym elementem jest także rozkładany fotel w intensywnym miodowym kolorze, z którego Anna Lewandowska chętnie korzysta na co dzień. To niecodzienne połączenie barw oraz materiałów wywołało poruszenie w sieci i podzieliło fanów, lecz większość z nich doceniła świeże podejście do aranżacji. Jeśli interesuje was całe mieszkanie gwiazd, niedawno pokazywaliśmy, jak mieszkają Anna i Robert Lewandowscy.

Katalońska willa Lewandowskich pod lupą: miejsce, które inspiruje

Dom Anny Lewandowskiej położony jest w Katalonii, bliżej morza niż lasu. Wystrój wnętrz tego luksusowego miejsca wielokrotnie już ulegał zmianom, jednak najnowsza metamorfoza przyniosła efekt naprawdę nowoczesny. Dzięki współpracy z producentem mebli trenerka mogła przetestować nowe elementy wyposażenia, które doskonale wpisują się w hiszpański klimat willi.

Zdecydowane odejście od ciężkich mebli i postawienie na designerskie dodatki wpłynęły na lekkość przestrzeni i podkreśliły otwarty charakter salonu. Nowy wystrój nie tylko odmienił codzienne życie Lewandowskiej, ale może stać się inspiracją dla tych, którzy marzą o spektakularnej odmianie własnych czterech kątów.

Zmiana aranżacji salonu to nie tylko kwestia estetyki, ale również efekt nawiązania współpracy z renomowanym producentem mebli. Dzięki temu Anna Lewandowska mogła wprowadzić do swojego domu zupełnie nowe elementy: od futrzanego fotela po designerską lampkę. Wszystko to sprawiło, że wnętrze stało się bardziej funkcjonalne i modne, idealnie wpisując się w najnowsze trendy wnętrzarskie.

Tak wygląda nowy salon Anny Lewandowskiej. Duże zmiany w hiszpańskiej willi Instagram @annalewandowska

