Tak mieszkają Anna i Robert Lewandowscy. Ich hiszpańska willa z wielkim ogrodem robi wrażenie
Jak Anna i Robert Lewandowscy urządzili swój dom w Hiszpanii? Para postawiła na luksus i przepych czy zdecydowała się na minimalizm i prostotę? Te zdjęcia i nagrania zdradzają wszystko. Anna Lewandowska pokazała kadry ze swojej willi. Tylko spójrzcie na te wnętrza.
Anna i Robert Lewandowscy razem z córkami już od ponad trzech lat mieszkają w Hiszpanii. Cała rodzina przeprowadziła się tam po tym, jak Robert Lewandowski zakończył grę w Bayernie Monachium i dołaczył do klubu FC Barcelona. A jak wygląda ich dom? Jest bardzo przytulnie i stylowo.
Lewandowscy mieszkają jak w bajce. Tak urządzili się w Hiszpanii
Anna i Robert Lewandowscy od lat stanowią zgrane małżeństwo. Robert jako piłkarz zdobył sławę i uznanie na całym świecie, a jego żona jest jedną z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Lewandowscy na co dzień mieszkają w Hiszpanii. Przeprowadzili się tam w 2022 roku, kiedy Robert rozpoczął grę w klubie FC Barcelona. Od samego początku przeprowadzki żona piłkarza chętnie prezentowała wnętrza luksusowej willi w słonecznej Katalonii. Anna Lewandowska pokazała m.in. sypialnię w nowym domu w Hiszpanii, ale z czasem do sieci trafiały kolejne kadry z ich gniazdka.
Na zdjęciach i nagraniach opublikowanych na Instagramie możemy zobaczyć, jak Lewandowscy urządzili się w ich hiszpańskim domu. Para postawiła na minimalizn w stylu boho. We wnętrzach królują kolory ziemi. Otwarta kuchnia z meblami w naturalnym kolorze drewna i z wielką wyspą, salon z wielkimi kanapami to dopiero początek. Anna Lewandowska nie ukrywała, że w urządzaniu domu pomagała jej Architekt Porządku.
Porządek w domu to porządek w głowie. Dziękuję za pomoc @architektporzadku . Teraz już naprawdę jesteśmy u siebie
Wielki ogród w domu Lewandowskich
Nie tylko wnętrza domu Anny i Roberta Lewandowskich robią wrażenie. Prosto z salonu, przez wielkie okna, widać bajkowy ogród, w którym nie brakuje miejsca do wypoczynku i zabaw dla córek piłkarza i trenerki. Na tarasie pojawił się m.in. wielki kamienny stół z krzesłami i lampani w stylu boho.
