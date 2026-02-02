Anna i Robert Lewandowscy razem z córkami już od ponad trzech lat mieszkają w Hiszpanii. Cała rodzina przeprowadziła się tam po tym, jak Robert Lewandowski zakończył grę w Bayernie Monachium i dołaczył do klubu FC Barcelona. A jak wygląda ich dom? Jest bardzo przytulnie i stylowo.

Lewandowscy mieszkają jak w bajce. Tak urządzili się w Hiszpanii

Anna i Robert Lewandowscy od lat stanowią zgrane małżeństwo. Robert jako piłkarz zdobył sławę i uznanie na całym świecie, a jego żona jest jedną z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Lewandowscy na co dzień mieszkają w Hiszpanii. Przeprowadzili się tam w 2022 roku, kiedy Robert rozpoczął grę w klubie FC Barcelona. Od samego początku przeprowadzki żona piłkarza chętnie prezentowała wnętrza luksusowej willi w słonecznej Katalonii. Anna Lewandowska pokazała m.in. sypialnię w nowym domu w Hiszpanii, ale z czasem do sieci trafiały kolejne kadry z ich gniazdka.

Na zdjęciach i nagraniach opublikowanych na Instagramie możemy zobaczyć, jak Lewandowscy urządzili się w ich hiszpańskim domu. Para postawiła na minimalizn w stylu boho. We wnętrzach królują kolory ziemi. Otwarta kuchnia z meblami w naturalnym kolorze drewna i z wielką wyspą, salon z wielkimi kanapami to dopiero początek. Anna Lewandowska nie ukrywała, że w urządzaniu domu pomagała jej Architekt Porządku.

Porządek w domu to porządek w głowie. Dziękuję za pomoc @architektporzadku . Teraz już naprawdę jesteśmy u siebie tak trenerka pisała w 2022 roku prezentując swoją kuchnię.

Wielki ogród w domu Lewandowskich

Nie tylko wnętrza domu Anny i Roberta Lewandowskich robią wrażenie. Prosto z salonu, przez wielkie okna, widać bajkowy ogród, w którym nie brakuje miejsca do wypoczynku i zabaw dla córek piłkarza i trenerki. Na tarasie pojawił się m.in. wielki kamienny stół z krzesłami i lampani w stylu boho.

Tylko spójrzcie na te wnętrza i ogród!

