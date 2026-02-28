Wśród kadrów nie zabrakło ujęć z mężem - Robert Lewandowskim - które szczególnie przyciągnęły uwagę fanów. Pod publikacją błyskawicznie pojawiła się lawina komentarzy. Wpis wywołał spore poruszenie, a obserwatorzy zgodnie przyznali, że takie podsumowania to dla nich prawdziwa inspiracja.

Anna i Robert Lewandowscy tworzą zgrane małżeństwo

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski od lat udowadniają, że za sportowym sukcesem stoi silne, partnerskie małżeństwo. Poznali się jeszcze zanim Robert stał się światową gwiazdą futbolu, a dziś wspólnie wychowują dwie córki i realizują zawodowe projekty w Polsce i za granicą.

Choć ich życie toczy się w blasku fleszy, nie brakuje w nim czułych gestów i publicznych wyznań miłości. Wspólne zdjęcia, rodzinne kadry i wzajemne wsparcie przy kolejnych wyzwaniach tylko podsycają przekonanie fanów, że tworzą naprawdę zgrany duet - zarówno w domu, jak i na wielkiej scenie sportu.

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z Robertem

Anna Lewandowska od lat aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła miliony obserwatorów. Regularnie publikuje posty przedstawiające treningi, zdrowe przepisy i motywacyjne treści, inspirując kobiety do dbania o siebie, budowania pewności siebie i prowadzenia zdrowego stylu życia. Jej profil to połączenie sportowej dyscypliny z codziennością mamy i bizneswoman, co sprawia, że dla wielu fanek jest prawdziwym autorytetem.

Ostatnio na swoim Instagramie pokazała podsumowanie lutego, publikując serię dotąd niepokazywanych kadrów. Wśród zdjęć znalazła się także romantyczna fotografia, na której pozuje w objęciach męża, Roberta Lewandowskiego. To właśnie ten kadr szczególnie przyciągnął uwagę internautów - w komentarzach posypały się słowa zachwytu pod adresem pary.

Po prostu podziwiam! napisała jedna z obserwatorek.

To jednak dopiero początek lawiny komplementów: "Super"; "Jesteś niesamowita!"; "Cudowna fotka z Robertem" - czytamy dalej.

