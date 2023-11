Reklama

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski są teraz na językach wszystkich! Para tylko raz pokazała się publicznie razem. Teraz Kossakowski zabrał głos w sprawie zainteresowania jego osobą. Gwiazdor TTV dodał długi wpis o tym, dlaczego nie będzie rozmawiał o swoim życiu prywatnym. Przy okazji jednak potwierdził swój związek z Martyną Wojciechowską. Co napisał?

Zobacz: Córka Martyny Wojciechowskiej chyba polubiła jej nowego partnera!

Oświadczenie Przemka Kossakowskiego o związku z Wojciechowską

Od niedawna wzbudzam zainteresowanie ludzi, którzy do tej pory nie zwracali na mnie przesadnej uwagi i zdaje się, wszyscy byliśmy z tego zadowoleni.

Kontaktują się więc ze mną, przedstawiciele kolorowej prasy, z prośbami o komentarz dotyczący mojego życia osobistego - napisał na swoim Instagramie Przemek Kossakowski.



Kiedy odmawiam, na ogół słyszę ,,Panie Przemku, przecież i tak już wszyscy wiedzą”. Wczoraj przeczytałem, nie bez zdumienia, że moją powściągliwość determinuje Martyna, która zwyczajnie zabrania mi wypowiedzi, wpędzając mnie tym w przygnębienie, o czym informuje ,,osoba z bliskiego otoczenia Kossakowskiego”. Można z tego wysnuć wnioski, że nie wypowiadam się, ponieważ albo chce coś ukryć, bo się wstydzę, albo muszę się kryć, gdyż się boję - ciągnie Kossakowski dalej we swoim wpisie.



Niestety prawda jest, jak to zwykle z prawdą bywa, o wiele mniej mroczna i o wiele bardziej banalna.

Po prostu zostałem wychowany w patologicznej rodzinie i moi patologiczni rodzice wpoili mi dziwne zasady, między innymi, że jeżeli dwoje ludzi decyduje się być razem to jest to decyzja dość intymna i wyjątkowa zarazem. I jeżeli koniecznie, chcą kogoś o tym informować to informują rodzinę i przyjaciół.

Nie ma potrzeby zaczepiać nieznajomych i nachalnie im się zwierzać, bo to działanie redukujące intymność i wytrącające wyjątkowość - powiedział o nowym związku Kossakowski.

Zobacz: Tanie wakacje – najlepsze oferty wczasów za granicą



O oświadczeniach dla kolorowej prasy, moi patologiczni rodzice nie wspominali, moim zdaniem dlatego, że uważali taki pomysł za zbyt absurdalny, aby komukolwiek mógł przyjść do głowy.

Oczywiście ja rozumiem, że byłem wychowywany w ubiegłym wieku i pewne rzeczy uległy zmianie. Dlatego nie mam pretensji do tych, którzy dzwonią do mnie lub piszą, prosząc o zajęcie stanowiska. Wiem że taka jest rzeczywistość, a oni nie czynią tego dla własnej satysfakcji, ale dlatego, że taką mają pracę, bo są ludzie, którzy odnajdują w czytaniu takich rzeczy przyjemność - napisał Kossakowski.



Mało tego, ci którzy wymyślają tak fantastyczne frazy jak: ,,Wojciechowska każe Kossakowskiemu milczeć, on ma tego dość” szalenie mi imponują, jak każdy kto podchodzi do zastanej rzeczywistości z kreatywną nonszalancją.

Ale to też nie znaczy, że w to wejdę i że będę grał w nie swoją grę według reguł, które nie są moimi regułami.

Miłego dnia - ironizuje Przemek Kossakowski.

Co Wy na to?

Zobacz: Kim jest Przemysław Kossakowski? "Rozwiodłem się i od tego czasu szukam". Poznaj nowego partnera Martyny Wojciechowskiej

Przemek Kossakowski jest zaskoczony zainteresowaniem jego osobą.

Instagram

Martyna Wojciechowska nie opowiada o swoim życiu prywatnym. Ale widać, że dobrze czuje się w towarzystwie Kossakowskiego.

Reklama

Połączyła ich miłość i zamiłowanie do podróży.