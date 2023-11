Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski są parą? Wiele na to wskazuje, a zwłaszcza ich wspólne zdjęcia zrobione przez paparazzi na sopockiej plaży. Tam podróżniczka i gwiazdor TTV nie ukrywali, że coś ich łączy - okazywali sobie sporo czułości. Oficjalnie jednak żadne z nich nie potwierdziło, że są parą, a w mediach pojawiły się plotki, że to Martyna Wojciechowska każe ukochanemu milczeć! Teraz Przemek Kossakowski przerywa milczenie!

Przemek Kossakowski opublikował długi wpis na swoim profilu na Instagramie, odnosząc się w nim do wszystkich plotek, które skwitował w następujący sposób:

Niestety prawda jest, jak to zwykle z prawdą bywa, o wiele mniej mroczna i o wiele bardziej banalna.

Po prostu zostałem wychowany w patologicznej rodzinie i moi patologiczni rodzice wpoili mi dziwne zasady, między innymi, że jeżeli dwoje ludzi decyduje się być razem to jest to decyzja dość intymna i wyjątkowa zarazem. I jeżeli koniecznie, chcą kogoś o tym informować to informują rodzinę i przyjaciół.

Nie ma potrzeby zaczepiać nieznajomych i nachalnie im się zwierzać, bo to działanie redukujące intymność i wytrącające wyjątkowość - napisał gwiazdor.