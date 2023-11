Aby przeżyć tanią wycieczkę pełną wrażeń, warto wybrać się na Węgry. Państwo ma piękną stolicę – Budapeszt. Warto zwiedzić też Ostrzyhom oraz liczne węgierskie jaskinie. Tanie wczasy można też przeżyć w Turcji – miejscu styku kultury Orientu i Zachodu. Istambuł, Riwiera Turecka lub Kapadocja to tylko niektóre atrakcje tego magicznego miejsca. Pobyt w Indiach to świetny pomysł na wakacje za granicą z dziećmi. Uczestnicy mogą przejechać się na słoniu lub podziwiać najpiękniejsze plaże w Azji.

Reklama

Najtańsze oferty wypoczynkowe to oferty last minute. Dzięki nim za stosunkowo niewielkie pieniądze można zwiedzić nie tylko Europę, ale i kraje Orientu.

Węgry – tani wypoczynek w dolinie Dunaju

Węgry są jednym z najpiękniejszych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogata kultura, piękne krajobrazy oraz niskie ceny to tylko niektóre z zalet państwa polskich bratanków. Odpoczynek nad węgierską doliną Dunaju to świetny pomysł na tanie wakacje. Najsłynniejsza jest stolica – Budapeszt, który jest jednym z piękniejszych miast Europy. Miejsce to jest znane za sprawą przepięknego mostu łańcuchowego lub zjawiskowego Zamku Królewskiego. Ostrzyhom to węgierskie miasto założone w X wieku w miejscu dawnej strażnicy rzymskiej. Jest to pierwsza stolica kraju, w której Węgry przyjęły Chrzest. Nad miastem stoi potężna bazylika św. Wojciecha, która jest najwyższym budynkiem w państwie. Ponadto Węgry mają piękne parki narodowe oraz liczne jaskinie, które są wpisane na listę UNESCO (np. jasnika Baradla). Warto skorzystać z ofert biur podróży, ponieważ często można trafić na oferty last minute, które umożliwią turystom tanie wczasy w pięknej okolicy.

Turcja – miejsce styku kultury wschodu i zachodu

Turcja to świetny sposób spędzenia tanich wakacji oferujący aktywny wypoczynek oraz bogactwo kultury Islamu. Stolicą państwa jest Stambuł – jedno z największych miast na świecie. Dawny Konstantynopol jest niespotykaną mieszanką kultury Orientu i Zachodu. To w tym mieście można zwiedzić słynną Hagia Sophia, Pałac Topkapi lub ogromny Błękitny Meczet. Najstarsze dzielnice Stambułu stanowią Światowe Dziedzictwo UNESCO. W przypadku turystów pragnących odpoczynku świetnie się sprawdzi Riwiera Turecka. Miejsce jest blisko lotniska, więc można tanio się tam dostać. Tureckie hotele all inclusive gwarantują najlepszą jakość basenów, zjeżdżalni i aquaparków. Ponadto warto zwiedzić takie miejsca, jak Kapadocja, Pamukkale lub Góra Nemrut. Wszystko jest w bardzo niskich cenach w porównaniu do innych kurortów, takich jak Cypr lub Grecja.

Reklama

Indie – kraj tysiąca kolorów

Indie to kolebka wielkiej cywilizacji, miejsce cudów natury i niezwykłej przyrody. Tutaj mieszają się różne religie, kolory i wszechobecne zapachy. Nieodłącznym elementem wyprawy na Półwysep Indyjski jest Tadż Mahal. To jeden z najpiękniejszych grobowców świata, który został wybudowany przez Szah Dżehana dla jego zmarłej żony Mumtaz Mahal. Budowla jest stworzona za pomocą tysięcy szlachetnych i półszlachetnych kamieni. Droga do Tadż Mahal prowadzi przez cudowne ogrody i mury. Indie to również miejsce, gdzie można przejechać się na słoniach. Turyści mogą opiekować się słoniem całe popołudnie. Radhanagar Beach jest uznawana za najpiękniejszą plażę w całej Azji. Można odnaleźć spokój w obserwowaniu wysokich fal pośród licznych hinduskich świątyń. Indie są pełne atrakcji i rozrywki dla osób w każdym wieku, więc jest to też świetne miejsce na wakacje z dziećmi. Indie gwarantują tanie atrakcje i niezapomniane chwile.