Joanna Koroniewska, znana aktorka i żona Macieja Dowbora, postanowiła raz na zawsze rozprawić się z plotkami na temat swojej relacji z teściową, Katarzyną Dowbor. Koroniewska opublikowała na Facebooku wspólne zdjęcia z teściową, prezentując je jako odpowiedź na publikację Katarzyny Dowbor. Te słowa wzbudziły ogromne emocje, a w kometarzach zawrzało!

Katarzyna Dowbor tak podsumowała Joannę Koroniewską

Jako pierwsza to Katarzyna Dowbor, jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek, postanowiła publicznie odnieść się do swojej relacji z Joanną Koroniewską. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała serię zdjęć, na których widać ją z synową, i napisała krótko:

Uwielbiam moją synową! - napisała Katarzyna Dowbor

To już nie pierwszy tak jasny i emocjonalny przekaz ze strony Katarzyny Dowbor, która znów udowodniła, że świetnie dogaduje się z Joanną Koroniewską i naprawdę mają dobre relację.

Joanna Koroniewska komentuje wpis tesciowej i zwraca się do męża

Joanna Koroniewska nie pozostała dłużna Katarzynie Dowbor i dodała w sieci ich wspólne zdjęcia, a także skomentowała wpis teściowej, pisząc wprost, że między nimi jest "absolutna solidarność".

Nieoczekiwanym zwrotem była końcówka wpisu Joanny Koroniewskiej. Aktorka postanowiła żartobliwie ostrzec swojego męża, Macieja Dowbora, pisząc: „Maciek Dowbor nie czytaj”. Ten zaczepny komentarz pokazuje nie tylko dystans, z jakim oboje podchodzą do życia rodzinnego, ale też ich otwartość wobec obserwatorów.

Mama wrzuciła fotki i ja muszę. A jak Wasze relacje z teściową? U nas jest absolutna solidarność! Jajników! Katarzyna Dowbor FanPage . Maciek Dowbor - profil oficjalny nie czytaj. - napisała Joanna Koroniewska

Fani komentują zaskakujące wpisy Koroniewskiej i Dowbor

Fani nie kryli zachwytu i licznie komentowali zdjęcia obu pań, doceniając szczerość oraz otwartość. Niektórzy wspominali o swoich doświadczeniach w tym temacie, inni gratulowali relacji, jaką udało się zbudować obu kobietom, która jest oparta na wzajemnym szacunku.

Dwie mądre kobiety, które wzajemnie darzą się szacunkiem

Super mieć takie relacje

Obie szalone i naturalne. Super.

