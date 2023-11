Co dzieje się w kadrze? Często dochodzi do spięć i awantur, które mogą wpływać na późniejsze relacje na boisku. Oto fragment książki "Tajemnice kadry", w którym opisana jest kłótnia między Grzegorzem Krychowiakem a Kamilem Glikiem:

Już w trakcie pierwszej połowy doszło do utarczek między dwoma samcami alfa. Krychowiak niewybrednie skrytykował błędy w ustawieniu Glika. Kiedy piłkarze weszli do szatni, obrońca naskoczył na upominającego go "Krychę".

- Weź, ku...a, zamknij mordę! - krzyknął Glik.

- To zacznij, ku...a, grać! - odparował Krychowiak.

Zamiast dyskutować, piłkarze postanowili użyć pięści. Na czas rozdzielili ich koledzy z drużyny. Na drugą połowę tamtego meczu Glik już nie wyszedł, został zmieniony przez Bartosza Salamona. Krychowiak murawę opuścił pół godziny później".