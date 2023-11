1 z 8

Polscy piłkarze o piątej nad ranem (czasu miejscowego) wrócili do swojej bazy w Soczi po przegranym meczu z Kolumbią. Pod hotelem Hyatt w Soczi czekało na nich kilku kibiców, którzy śpiewali: "Już za cztery lata, już za cztery lata, Polska będzie mistrzem świata". Piłkarz nie usłyszeli tego, bo autokar podjechał pod boczne wejście do hotelu. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny czy Kamil Glik wyglądali na załamanych przegraną w drugim meczu na Mundialu. Polscy piłkarze ponieści drugą porażkę i po meczu z Japonią, wracają do domu. Kibice są załamani, Adam Nawałka nie wie, co się stało, Kamil Grosicki płacze przed kamerami.

Co po meczu powiedział Adam Nawałka?

Jesteśmy rozczarowani. To ja ponoszę odpowiedzialność i nie ma co do tego mieszać zawodników (...) Myślę, że był to bardzo wartościowy czas. W ciągu ponad 4 lat zaliczyliśmy 2 największe imprezy. W bardzo dobrym stylu przechodziliśmy eliminacje i jest to zasługa ciężkiej pracy zawodników. I mam olbrzymią satysfakcję, że mogłem pracować z tymi zawodnikami - mówił na konferencji prasowej Adam Nawałka.

Najbardziej porażkę przeżył Kamil Grosicki, który zaczął płakać już na boisku.

Kolumbia nas zdeklasowała i przegraliśmy umiejętnościami. Inna sytuacja była z Senegalem. Chyba zjadła nas presja. Przegraliśmy tę grupę pierwszym meczem z Senegalem. W niedzielę zabrakło nam umiejętności - powiedział Grosicki.

