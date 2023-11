Krystyna Pawłowicz to posłanka, która zna się na wszystkim. Na piłce nożnej też. Przed meczem z Kolumbią miała rady dla polskiej kadry, co muszą zrobić by wygrać. Po przegranej, nie zostawiła na piłkarzach suchej nitki.

Reklama

W czwartek 28 czerwca Polska gra z Japonią tak zwany mecz o honor! Krystyna Pawłowicz postanowiła to skomentować. Uważa że uratowaniem honoru będzie sytuacja kiedy Polacy zrezygnują z dalszej gry i wrócą do kraju.

Jeśli nie ma już żadnych szans na dalszy awans, to jaki jest sens, by zostawać na mundialu dłużej? Obowiązku chyba nie ma. Mecz z Japonią ma być "walką o honor" ? Jaki, czyj "honor"? Honor to byłby szybki powrót, jakieś wspólne przepraszam i zwrot kosztów... - uważa posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz: Strefa kibica czy oglądanie meczu w domu - co wybrać?

Zbigniew Boniek, prezes PZPN zaproponował Pawłowicz kawę, bo jawi się dla niego fascynującą kobietą.

Zobacz: Lewandowski nie przyszedł na trening! Co się stało?

Jej wpis postanowił skomentować nawet przez PZPN, Zbigniew Boniek, który zaoferował posłance... wyjście na kawę:

Szanowna Pani @ KrystPawlowicz czy po Mundialu mogę zaprosić panią na kawę? Po tym wpisie, jawi się Pani dla mnie kobietą fascynującą .

Zobacz: Smutna rocznica ślubu Glików. Jak Marta pociesza Kamila po przegranym meczu na Mundialu?

Pawłowicz to posłanka, która lubi komentować rzeczywistość. Niezależnie czy się na czymś zna czy nie. Wtedy jest o niej głośno.

Reklama

Zbigniew Boniek bronił do tej pory polskiej drużyny i selekcjonera Adama Nawałki. Czy po złej grze polskiej reprezentacji, wyciągnie wobec nich konsekwencje?