Konflikt Pauliny Krupińskiej i Ewy Chodakowskiej przybrał na sile tuż po sobotnim odcinku "Dance Dance Dance" w TVP 2. Zaczęło się niewinnie - jurorka show skomentowała urodę uczestniczki, wytykając jej przy okazji małe przykładanie się do tańca. Następnie Ewa zarzuciła Paulinie kłamstwo związane z jej żebrem. W sieci zrobiło się bardzo gorąco - trenerka w ostrych wpisach sugerowała Krupińskiej manipulacje i chęć wywoływania afer na jej nazwisku!

Chodakowska vs. Krupińska - o co chodzi w ich konflikcie?

Przypomnijmy - Ewa Chodakowska tuż po pierwszym występie Krupińskiej powiedziała:

Muszę być Paulina z tobą szczera. Z dziką satysfakcją przyglądam się temu, że musisz dawać na sali treningowej z siebie wszystko. Jesteś osobą, która w pakiecie dostała urodę, ciało. Jedna ciąża, druga ciąża i pach, wracasz do formy. Ty nic tak naprawdę nie musisz robić, ty po prostu jesteś i wszystko przychodzi do Ciebie, zdawało by się całkiem łatwo. A tutaj stajesz nagle pod ścianą i musisz dać z siebie wszystko. Chcę zobaczyć więcej zaangażowania z twojej strony, więcej potu, nawet trochę łez. Muszę wiedzieć, że ci zależy - powiedziała Ewa.

Na swoim Instagramie Krupińska przeinaczyła jej słowa pisząc:

Nic nie muszę robić... po prostu jestem. Jeszcze łatwo wg. Ewy przyszło mi urodzenie dzieci (to zostało wycięte).

Ewa wściekła się na Paulinę, twierdząc, że zmieniła jej wypowiedź, co stawia ją w bardzo złym świetle:

Moja wypowiedź została przez Paulinę zmanipulowana, zamiast: „jedna ciąża, druga ciąża, a tu pach, wracasz do formy z pstryknięciem palców”, zostało przedstawione - „łatwo ci przyszło urodzić dzieci”. Absolutnie krzywdząca manipulacja o której się dowiedziałam z komentarzy! - napisała Ewa Chodakowska.

Przy okazji Chodakowska zarzuciła jej kłamstwo:

Niemniej jednak, dla jasności sytuacji i w oparciu o informacje, które otrzymałam z produkcji programu - Paulina nie miała złamanego czy pękniętego żebra, była obolała jak wszyscy uczestnicy - ten program jest wymagający - a ja podtrzymuję to, co padło nie tylko z moich ust, ale także z ust Klaudii Halejcio, Idy Nowakowskiej czy Roberta Kupisza: Paulina, stać Cię na więcej! Paulina, Ty się nie zastanawiaj, Ty ćwicz! Po trzecie: moją rolą jurora w programie jest OCENA. Dlatego, warto nauczyć się ją przyjmować z klasą.

Paulina Krupińska postanowiła się bronić, twierdząc, że nie wie o co ta afera:

Ja nie napisałam żadnego komentarza na temat Ewy. Uważam, że emocje są złym doradcą (...) ja nic nie odwracam, niczego nie odwracam, nie napisałam na nikogo nic obraźliwego, nie napisałam żadnego komentarza dotyczącego Ewy. Nie zaczęłam żadnej afery. Wrzuciłam zajawkę programu zrobioną przez produkcję, w której była wycięta część wypowiedzi. Po co to nakręcanie? Każdy ma swoje racje, tym wpisem chcę to uciąć" - napisała w komentarzu Paulina Krupińska.

Uczestnicy "Dance Dance Dance" bronią jurorki

Nic dziwnego, że aferę w show komentują pozostali uczestnicy programu. Większość z nich stanęła po stronie Ewy Chodakowskiej, wyrażając wsparcie dla trenerki. Emilian Gankowski, partner Kasi Dziurskiej, w odpowiedzi na zapytanie o konflikt Ewy i Pauliny, odpisał:

Żebro nie było złamane. Bardzo niegrzeczne bez klasy zachowanie - odpowiedział.

Z kolei Marcelina Zawadzka nie uważa, żeby Ewa Chodakowska w swojej ocenie kogokolwiek obraziła:

Proszę jeszcze raz obejrzeć odcinek np. na VOD, tam pada bardzo kluczowe zdanie: „i wszystko zdawałoby się przychodzi całkiem łatwo”, uważam, że to zdawałoby się było o tym, jak inni mogą to widzieć - a tak nie jest. Wierzę i wiem, że Ewa Chodakowska to maiła na myśli, to jest wręcz przeciwne do krytyki - napisała prezenterka.

Opinie pozostałych uczestników - w screenie poniżej.

Za kim jesteście w tym sporze?

