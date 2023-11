Nie milkną echa sobotniego występu Pauliny Krupińskiej w programie "Dance dance dance" i ostrej oceny Ewy Chodakowskiej! Przypomnijmy - w poprzednim odcinku nowego show TVP 2 jurorka programu zmobilizowała Miss Polonia do ćwiczeń, twierdząc, że nie bardzo przykłada się do swoich występów. Przy okazji Chodakowska oceniła urodę gwiazdy, twierdząc, że otrzymała od losu wszystko - zwłaszcza niezwykłą urodę.

Muszę być Paulina z tobą szczera. Z dziką satysfakcją przyglądam się temu, że musisz dawać na sali treningowej z siebie wszystko. Jesteś osobą, która w pakiecie dostała urodę, ciało. Jedna ciąża, druga ciąża i pach, wracasz do formy. Ty nic tak naprawdę nie musisz robić, ty po prostu jesteś i wszystko przychodzi do Ciebie, zdawało by się całkiem łatwo. A tutaj stajesz nagle pod ścianą i musisz dać z siebie wszystko. Chcę zobaczyć więcej zaangażowania z twojej strony, więcej potu, nawet trochę łez. Muszę wiedzieć, że ci zależy - powiedziała Ewa.

Paulina Krupińska broniła się, twierdząc, że w ogóle nie powinna wystąpić ze względu na kontuzję:

Gdyby mi nie zależało, to fizjoterapeuta powiedział, że nie powinnam wyjść na ten parkiet dzisiaj.

Ewa Chodakowska odpowiedziała jej, że uczestniczka nie powinna szukać wymówek:

Ja wiem, nie oceniam dzisiejszego występu negatywnie, staram się skupić na samej drodze do celu, bo mam wrażenie ze po drodze zamiast być zadaniowcem to szukasz małych wymówek. Czekam aż wyjdziesz ze pudełka komfortu, i czekam na ogień.

Po ocenie trenerki zrobiło się gorąco, nikt jednak nie myślał, że ta wymiana zdań między paniami będzie miał ciąg dalszy i to w tak ostrej wersji!

Konflikt między Pauliną Krupińską a Ewą Chodakowską!

Paulina Krupińska swoją słabszą kondycję tłumaczyła pękniętym żebrem.

To był trudny odcinek dla mnie - napisała na Instagramie gwiazda tuż po emisji show (nagrywanego wcześniej, nie jest to program na żywo)

Czy rzeczywiście uczestniczka doznała kontuzji? Ewa Chodakowska zapewnia, że nikt na planie produkcji nie wiedział o urazie Pauliny. W sieci pod profilem Ewy, która wytłumaczyła się z krytyki Pauliny, pojawiło się setki komentarzy, na które trenerka zaczęła odpowiadać, zarzucając Miss Polonii manipulacje!

Po pierwsze: w żaden sposób nie zamierzałam swoimi słowami urazić Pauliny Krupińskiej. Uważam, że moja opinia, że dostała w pakiecie wszystko i urodę, i ciało jest komplementem, za który każda kobieta, która potrafi przyjmować komplementy, dziękuje. Tej świadomości życzę Paulinie. Podziwiałam ją i chyliłam czoła, bo - mimo, iż sama nie mam dzieci, co zostało mi to po raz milionowy wypominane - obserwowałam, jak Paulina rach ciach wraca do formy po urodzeniu pierwszego, jak i drugiego dziecka, jak sama przyznaje nie ćwicząc. No i gra! To powiedziałam w programie a nie to, co przedstawiła Paulina w swoich mediach społecznościowych i co powieliły dalej media. To jest MANIPULACJA. Pomijam fakt, ze bardzo wysoko oceniłam w punktach zarówno duet jak i solówkę Pauliny - przy ocenie solówki, padło z moich ust bardzo dużo pochwał, wykonanie było lepsze niż w duecie - tego już nikt nie zauważył!

Chodakowska we obszernym wpisie wyjaśnia, że nikt nie wiedział o kontuzji Krupińskiej:

Niemniej jednak, dla jasności sytuacji i w oparciu o informacje, które otrzymałam z produkcji programu - Paulina nie miała złamanego czy pękniętego żebra, była obolała jak wszyscy uczestnicy - ten program jest wymagający - a ja podtrzymuję to, co padło nie tylko z moich ust, ale także z ust Klaudii Halejcio, Idy Nowakowskiej czy Roberta Kupisza: Paulina, stać Cię na więcej! Paulina, Ty się nie zastanawiaj, Ty ćwicz! Po trzecie: moją rolą jurora w programie jest OCENA. Dlatego, warto nauczyć się ją przyjmować z klasą.

Z opinią Ewy Chodakowskiej zgadza się Rafał Maślak, uczestnik show, który potwierdza jej słowa:

PS. Jestem obolały, ale cały, tak jak wszyscy uczestnicy #ddtvp. Jak na razie nikt z nas nie miał połamanych czy pękniętych żeber i mam nadzieję, że tak zostanie - napisał gwiazdor.

Ewa Chodakowska nie ukrywa więc żalu do Pauliny. Oto wybrane komentarze z sieci!

Ewa Chodakowska: Paulina zrobiła aferę na moim nazwisku!

To jednak nie wszystko! Ewie nie spodobało się to, że Paulina przekręciła jej słowa, o czym dowiedziała się z komentarzy.

Moja wypowiedź została przez Paulinę zmanipulowana, zamiast: „jedna ciąża, druga ciąża, a tu pach, wracasz do formy z pstryknięciem palców”, zostało przedstawione - „łatwo ci przyszło urodzić dzieci”. Absolutnie krzywdząca manipulacja o której się dowiedziałam z komentarzy! - napisała Ewa Chodakowska.

Ewa nie przebiera w słowach, twierdząc, że Krupińska robi aferę wykorzystując jej nazwisko, na co nie pozwoli.

Nie uraziłam Pauliny, Paulina wymyśliła sobie historie i urażanie, bo to się klika. Mało tego! Dodała, że tańczyła ze złamanym żebrem, co jest kłamstwem. Zrobiła ze mnie jakiegoś potwora... Sorry, nie jest mi przykro!

Paulina Krupińska odpowiada na krytykę!

Co na to wszystko Paulina Krupińska? Gwiazda utrzymuje, że doznała kontuzji i musiała skonsultować się z lekarzem. W komentarzach napisała, że jeszcze do niedawna przyjmowała środki przeciwbólowe. W jej tłumaczenia jednak nie wierzą internauci, a nawet sam Adam Zdrójkowski, który również występuje w show. Kiedy jeden z komentujących napisał, że Paulina kłamie, zapytał: "Paula... poważnie... ?" .

Wątków w tej historii, jak widzicie, jest wiele. Na razie Krupińska do całej tej afery odniosła się jednym zdaniem:

Kochani #szanujęniehejtuję❤️ @chodakowskaewa przyjmuje komplementy i konstruktywną krytykę ???????? Życzę wszystkim dobrego wieczoru

Czy jednak po wpisach Ewy zabierze głos w sprawie i wyjaśni fanom i widzom "Dance Dance Dance" jak było naprawdę?

Fragment z "Dance Dance Dance" z Krupińską i Chodakowską.

