Bitwy w programie "The Voice of Poland" przynoszą mnóstwo emocji zarówno jurorom, jak i uczestnikom. Trenerzy muszą pożegnać się z połową swoich solistów, a ich decyzje nie raz są bardzo zaskakujące. Przypomnijmy: Bitwy w The Voice: Odpadło 4 uczestników. Trenerzy zaskoczyli swoimi wyborami

Dzisiejszy odcinek rozpoczął się od genialnego występu Justyny Steczkowskiej oraz Tomsona i Barona, którzy wykonali wielki hit diwy - "Grawitacja". Pierwszy pojedynek odbył się pomiędzy Karoliną Wojdat i Adrianną Górką z grupy Marka Piekarczyka. Lepsza okazała się Karolina. W kolejnym starciu wzięły udział soliści Edyty Górniak - Krzysztof Rymszewicz i Ewelina Pobłocka.

Nie gniewaj się Krzysztofie, ale w tej piosence ona zaśpiewała to lepiej. Ty jesteś aktorem, ty bardziej zagrałeś tą piosenkę, co było dobre. To był twoje, to była kwestia wyboru, pomiędzy aktorskim a wokalnym podejściem do piosenki - oceniła Steczkowska

Edyta wybrała Ewelinę. Następnie odbyła się bitwa uczestniczek z grupy Steczkowskiej - Ewy Michrowskiej i Agni Caldarar. Tuż przed bitwą Justyna miała kilka uwag do Agni:

Nie patrz na mnie jak mała dziewczyna, którą trzeba ratować. Masz wszystko co potrzebne, żeby się uratować. Nie łapiecie tych dźwięków, jesteście ciągle osobno. - oceniła

Po występie również nie zabrakło krytyki:

Edyta: Było dużo niedociągniętych dźwięków i w dole i górze. Jestem zdziwiona tym, że Agni nie słuchasz time'u piosenki - ty sobie, piosenka sobie. Nie masz poczucia rytmu? To jest kłopot. Rytm czuje się w sercu.

Tomson: Może o wiek, stres. Ewcia była bardziej przygotowana.

Justyna: Dziewczyny, obie was lubię, połączyłam was w duet, bo jesteście różne. Może zacznę od ciebie Ewa - od początku byłaś pod dźwiękiem, co dla mnie było koszmarem. Męczę się jak tego słucham. Ładna, przystojna dziewczyna nie daje mi radości, śpiewa nie czysto. Agni, tak cię prosiłam, nie wiem co cię podkusiło, to nie jest wybitnie trudna piosenka, fajna, rockowa i tym masz ten głos świetny, ty zabijasz tym dźwiękiem. Dlaczego tak jest? Jak jesteś muzykalna, to nie możliwe, żebyś nie miała poczucia rytmu, może Marek ma rację, znajdź poczucie własnej wartości, a potem rytm. Rozumiem, że nerwy, ale to nie był porywający duet, a mógł być. Wygrywa Ewa, ale to nie jest wygrana z której się cieszę, weź się w garść.

Kolejna bitwa odbyła się pomiędzy Katarzyną Kalinowską, Moniką Lewczuk i Łukaszem Szemrajem z grupy Marka. Starcie wygrał przystojny wokalista. Pierwsze starcie z grupy członków Afromental odbyło się pomiędzy Hanią Hołek i Julią Węgrowicz. Wygrała je Hanna. Później na scenie pojawili się soliści z klasy Górniak - Anita Korzenicka, Asia Kwaśnik oraz Iga Kozacka, która wygrała bitwę.

Kochana jestem z Was tak dumna, że nawet nie mam słów - oceniła artystka

Następny pojedynek odbył się pomiędzy Przemkiem Radziszewskim oraz Karolem Dziedzicem z drużyny Justyny. Lepszy okazał się Karol, a Przemka ukradła Edyta.

Bardzo się bałam tego zestawienia. Karol zrobił na mnie takie wrażenie, że bałam się, że nie będzie dla niego przeciwnika, ale byłeś godnym przeciwnikiem. - oceniła Górniak

Ostatnia bitwa odbyła się pomiędzy Natalią Podwin i Pauliną Grochowską. Pojedynek wygrała Natalia.

Macie już swoich faworytów?

Galeria zdjęć z dzisiejszego odcinka: