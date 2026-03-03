Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino są już po pierwszym występie w "Tańcu z Gwiazdami". Ich wspólna przygoda zawodowa rozpoczęła się jeszcze przed udziałem w show. Razem zaprezentowali swoje taneczne umiejętności w spektaklu "Kto ma klucz". To właśnie ten aspekt stał się głównym powodem kontrowersji wokół tej pary. Wielu internautów zarzucało im przewagę w doświadczeniu nad innymi uczestnikami. Teraz, gdy pierwszy odcinek programu jest już za nami, Terrazzino i Komarnicka w obszernym wpisie zwrócili się do widzów.

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino przerwali milczenie po premierze "Tańca z Gwiazdami"

Za nami premierowy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Występ Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino podzielił widzów, a jurorzy ocenili ich na 34 punkty, co uplasowało parę w rankingu obok najlepiej ocenionych duetów. Ich dopracowana pod każdym względem choreografia taneczna spotkała się jednak z różnym odbiorem ze strony fanów. Wielu komentowało ich występ jako zbyt idealny jak na pierwszy odcinek programu.

Mimo to zarówno Komarnicka, jak i Terrazzino nieustannie trenują, ulepszając swój warsztat taneczny. W najnowszym wpisie zwrócili się do fanów i ogłosili, że ich misją w programie jest pozostanie wiernymi sobie oraz niewpisywanie się w określone schematy.

Pierwszy odcinek za nami! Przede wszystkim dziękujemy za Wasze wsparcie i wszystkie miłe słowa. To był dla nas bardzo emocjonalny taniec, oparty na detalach. Jak wiadomo, lubimy czasem wychodzić poza ramy — no ale tak już mamy.To dla nas też proces szukania własnej tożsamości w tym programie — bycia sobą i pozostania wiernym sobie. Nie jest to łatwe, bo wiadomo, pojawia się wiele oczekiwań, próby wpasowania nas w różne szufladki i schematy. ogłosili tancerze.

Stefano Terrazzino wyznał prawdę o Emilii Komarnickiej. Padły piękne słowa

W dalszej części wpisu Stefano Terrazzino napisał również o tym, jak postrzega Emilię Komarnicką w tańcu. Dodał, że zależy mu na tym, aby nie złamać jej wrażliwości. Podziękował również fanom za ogromne wsparcie, jakie otrzymują.

Ja ze swojej strony będę robił wszystko, żeby znaleźć odpowiedni balans. Jednocześnie uważam — jak już mówiłem — że Emilia jest trochę jak elf, jak motyl. Bardzo delikatna, łatwo ją zranić, mimo że na pierwszy rzut oka może się taka nie wydawać. I nie chciałbym tego w niej zniszczyć. wyznał Stefano.

Kontrowersje wokół Terrazzino i Komarnickiej w "Tańcu z Gwiazdami". Fani reagują

Odkąd Stefano Terrazzino i Emilia Komarnicka potwierdzili udział w "Tańcu z Gwiazdami", w sieci zawrzało. Kontrowersje narodziły się z powodu ich wcześniejszego doświadczenia tanecznego w musicalowym spektaklu "Kto ma klucz".

Choć wielu internautów wprost zarzucało im nieuczciwość wobec innych uczestników, pod ich najnowszym postem nie zabrakło także szczerego wsparcia. Jedna z internautek napisała wprost, by para nie przejmowała się krytycznymi opiniami. Komentarz polubił Stefano Terrazzino, jak i Emilia Komarnicka.

Mocno wam kibicuję i mam nadzieję, że nie przejmujecie się opiniami innych ludzi....Mnie interesuje jakie emocje przekażecie za tydzień, a nie opinie innych uczestników. Powodzenia czytamy w komentarzach.

