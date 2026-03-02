Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino współpracowali ze sobą jeszcze przed udziałem w „Tańcu z Gwiazdami”. Para wystąpiła razem w muzycznym spektaklu pt. „Kto ma Klucz”, w którym nie zabrakło tanecznych choreografii. Fani show Polsatu od samego początku zarzucali im nieuczciwość względem pozostałych uczestników show. Teraz, po pierwszym odcinku, kontrowersje jeszcze bardziej przybrały na sile. Pod opublikowanym fragmentem ich tańca pojawiła się lawina komentarzy.

Komarnicka i Terrazzino zabłysnęli na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Odkąd ogłoszono, że Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino wystąpią jako para w 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”, sieć zalała fala komentarzy dotyczących ich wspólnej, tanecznej przeszłości. Komarnicka i Terrazzino zdają się jednak nie przejmować opiniami w sieci, podkreślając, że najważniejsze jest dla nich wyjątkowe doświadczenie i wspólna przygoda, a nie sam sukces.

Para już w pierwszym odcinku zachwyciła pięknym wykonaniem walca angielskiego. Jurorzy ocenili ich występ na 34 punkty.

Występ był naprawdę przepiękny. powiedziała wprost Iwona Pavlović.

Burza w sieci po występie Komarnickiej i Terrazzino. Padły wymowne komentarze

Pod opublikowanym przez produkcję „Tańca z Gwiazdami” występem Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino nie zabrakło szczerych komentarzy. Głosy widzów były mocno podzielone. Większość internautów zwracała uwagę na fakt, że choć ich występ był spektakularny, to wciąż jest on nieuczciwy względem debiutujących uczestników programu.

Taniec bardzo ładny ale no właśnie jest jakieś ale… Mieli więcej czasu ze sobą, wyczucia i tańca już na deskach teatru skoro razem tam już coś odgrywali a mogę się domyślać również tańczyli to mają przewagę nad innymi nowicjuszami

Widać chemię bo znają się i tańczą razem od dawna dlatego odstają od reszty uczestników, mi tam się podobało, zupełnie inny poziom ale cóż jedni się męczą od zera, inni zaczynają od jakiegoś poziomu

Piękne, ale uważam, że jako występ gościnny, a nie jako uczestnik. Widać obycie i przetańczone lata. Występ idealny, a więc odbiegający od reszty czytamy w komentarzach.

Spora część fanów była jednak zachwycona występem Komarnickiej i Terrazzino. Nie zabrakło szczerych słów podziwu i gratulacji za dopracowaną choreografię oraz sceniczne emocje.

Bajeczny walc, cudowne połączenie pięknych, artystycznych dusz!

Emilia Komarnicka, Stefano Terrazzino, Fot. Wojciech Olkusnik/East News