W premierowym odcinku najnowszej edycji programu „Taniec z gwiazdami” Izabella Miko wraz z partnerem Albertem Kosińskim zatańczyła paso doble. Ich pokaz wywołał prawdziwy zachwyt - publiczność zareagowała owacją na stojąco, a jurorzy nie szczędzili komplementów. Para zdobyła aż 37 punktów, czym od razu uplasowała się wśród faworytów tej edycji.

Rafał Maserak, będący jednym z jurorów programu, zwrócił uwagę na taneczne doświadczenie Izabelli Miko, zaznaczając, że w związku z tym oczekiwania wobec niej będą większe niż wobec pozostałych uczestników. Wywołało to spore emocje zarówno na sali, jak i w sieci.

Internauci nie wytrzymali po występie Izy Miko w „Tańcu z gwiazdami”

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się setki komentarzy dotyczących występu Izabelli Miko. Wiele osób nie kryło zachwytu, pisząc: „Wow! Po prostu wow!”, „Faworytka”, „No i pozamiatali, cudowni”, „Mistrzostwo świata”, „Genialni”, „Kandydatka do finału”. Takie słowa świadczą o tym, jak wielkie wrażenie zrobił taneczny popis aktorki i jej partnera.

Jednak tuż obok pozytywnych opinii pojawiła się równie mocna fala krytyki. Internauci zwracali uwagę, że Izabella Miko nie jest osobą zupełnie niezwiązaną z tańcem - w swoim dorobku ma już występy w kilku filmach o tańcu, uczyła się w szkole baletowej, a jej taneczne umiejętności są powszechnie znane. Pojawiły się stwierdzenia, że jej udział w show nie jest fair wobec innych uczestników, którzy dopiero uczą się tańca od podstaw.

Wśród komentarzy padały głosy: „Ale fair. Typiara w biografii ma, że jest tancerką”; „Co tam robi Izabella Miko? Min. 3 filmy z nią oglądałam o tańcu. Ona umie tańczyć, uczyła się go filmów! Była w szkole baletowej! Bardzo nie fair. Tańczyła super. Pewnie wygra albo dojdzie do finału. Nie jest to w porządku”; „Pani Iza jest po szkole baletowej, tak tylko przypomnę”.

Warto przypomnieć, że tuż przed rozpoczęciem „Tańca z gwiazdami” Iza Miko opowiedziała o swoich problemach. W odpowiedzi na zarzuty stwierdziła, że nie tylko jest znacznie starsza od wielu uczestników, ale w dodatku zmaga się z poważnymi urazami.

Izabela Miko zachwyciła w „Tańcu z gwiazdami”. Zobaczymy ją w finale?

Jury programu „Taniec z gwiazdami” było pod ogromnym wrażeniem poziomu prezentowanego przez Izabellę Miko i jej partnera. Doceniono nie tylko ich technikę, ale również emocjonalność i wyraz artystyczny. Rafał Maserak otwarcie przyznał, że w związku z umiejętnościami Miko, oczekuje od niej dużo więcej i będzie ją oceniać bardziej surowo niż pozostałych uczestników. Niektórzy widzowie są pewni, że Miko dojdzie aż do finału. Po pierwszy odcinku fani jednak widzą też faworytkę w Magdalenie Boczarskiej.

