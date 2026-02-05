Już wkrótce na antenę Polsatu powróci jeden z najbardziej lubianych programów rozrywkowych w Polsce. „Taniec z Gwiazdami” wraca z nową, 18. edycją i wszystko wskazuje na to, że będzie to sezon pełen niespodzianek, wzruszeń i tanecznych emocji. Oficjalny start show zaplanowano na 1 marca 2026 roku, a widzowie ponownie będą mogli śledzić zmagania znanych i lubianych osób, które podejmą wyzwanie nauki tańca pod okiem profesjonalnych tancerzy.

Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Oficjalnie znamy już wszystkich uczestników 18. edycji "Tańca z gwiazdami". W tym gronie znaleźli się:

Mateusz Pawłowski – aktor znany m.in. z „Rodzinki.pl”

– aktor znany m.in. z „Rodzinki.pl” Małgorzata Potocka – aktorka i reżyserka

– aktorka i reżyserka Piotr Kędzierski – dziennikarz

– dziennikarz Gamou Fall – aktor i model

– aktor i model Magdalena Boczarska – aktorka

– aktorka Emilia Komarnicka – aktorka i piosenkarka

– aktorka i piosenkarka Paulina Gałązka – aktorka

– aktorka Kacper „Jasper” Porębski – influencer i tiktoker

– influencer i tiktoker Natalia „Natsu” Karczmarczyk – popularna osobowość internetu

– popularna osobowość internetu Kamil Nożyński – aktor i raper

– aktor i raper Izabella Miko - aktorka

- aktorka Sebastian Fabijański - aktor

Gwiazdy "Tańca z gwiazdami" na ramówce Polsatu

Oczywiście uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami" nie zabrakło podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji Polsat. Na ściance pojawili się m.in. Sebastian Fabijański, Emilia Komarnicka, Izabella Miko, Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka czy Gamou Fall. Nie zabrakło też członków jury - Tomasza Wygody, Rafała Maseraka oraz Iwony Pavlović, która przykuła wzrok wszystkich swoją niebanalną stylizacją. Pojawili się też znani z programu tancerze, w tym Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, a także prowadzący taneczne show, Paulina Sykut-Jeżyny i Krzysztof Ibisz.

Zobaczcie galerię z wydarzenia!

N/Z SEBASTIAN FABIJAŃSKI fot. Adam Jankowski/REPORTER

N/Z IZABELLA MIKO/fot. Artur Zawadzki/REPORTER

N/Z MATEUSZ PAWŁOWSKI fot Adam Jankowski/REPORTER

N/Z JASPER fot Adam Jankowski/REPORTER

N/Z EMILIA KOMARNICKA fot. Artur Zawadzki/REPORTER

N/Z PIOTR KĘDZIERSKI fot Artur Zawadzki/REPORTER

N/Z PAULINA GAŁĄZKA Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

N/Z KAMIL NOŻYŃSKI fot. Adam Jankowski/REPORTER

N/Z MAŁGORZATA POTOCKA/ fot. fot Artur Zawadzki/REPORTER

N/Z GAMOU FALL/ fot. Adam Jankowski/REPORTER

N/Z TOMASZ WYGODA fot. Adam Jankowski/REPORTER

N/Z IWONA PAVLOVIĆ fot Adam Jankowski/REPORTER

N/Z RAFAŁ MASERAK fot Artur Zawadzki/REPORTER

N/Z KLAUDIA RĄBA/Fot.Artur Zawadzki/REPORTER

N/Z HANNA ŻUDZIEWICZ I JACEK JESCHKE fot Adam Jankowski/REPORTER

