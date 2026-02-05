Reklama

Już wkrótce na antenę Polsatu powróci jeden z najbardziej lubianych programów rozrywkowych w Polsce. „Taniec z Gwiazdami” wraca z nową, 18. edycją i wszystko wskazuje na to, że będzie to sezon pełen niespodzianek, wzruszeń i tanecznych emocji. Oficjalny start show zaplanowano na 1 marca 2026 roku, a widzowie ponownie będą mogli śledzić zmagania znanych i lubianych osób, które podejmą wyzwanie nauki tańca pod okiem profesjonalnych tancerzy.

Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Oficjalnie znamy już wszystkich uczestników 18. edycji "Tańca z gwiazdami". W tym gronie znaleźli się:

  • Mateusz Pawłowski – aktor znany m.in. z „Rodzinki.pl”
  • Małgorzata Potocka – aktorka i reżyserka
  • Piotr Kędzierski – dziennikarz
  • Gamou Fall – aktor i model
  • Magdalena Boczarska – aktorka
  • Emilia Komarnicka – aktorka i piosenkarka
  • Paulina Gałązka – aktorka
  • Kacper „Jasper” Porębski – influencer i tiktoker
  • Natalia „Natsu” Karczmarczyk – popularna osobowość internetu
  • Kamil Nożyński – aktor i raper
  • Izabella Miko - aktorka
  • Sebastian Fabijański - aktor

Gwiazdy "Tańca z gwiazdami" na ramówce Polsatu

Oczywiście uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami" nie zabrakło podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji Polsat. Na ściance pojawili się m.in. Sebastian Fabijański, Emilia Komarnicka, Izabella Miko, Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka czy Gamou Fall. Nie zabrakło też członków jury - Tomasza Wygody, Rafała Maseraka oraz Iwony Pavlović, która przykuła wzrok wszystkich swoją niebanalną stylizacją. Pojawili się też znani z programu tancerze, w tym Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, a także prowadzący taneczne show, Paulina Sykut-Jeżyny i Krzysztof Ibisz.

Zobaczcie galerię z wydarzenia!

Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z SEBASTIAN FABIJAŃSKI fot. Adam Jankowski/REPORTER
Izabella Miko
N/Z IZABELLA MIKO/fot. Artur Zawadzki/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z MATEUSZ PAWŁOWSKI fot Adam Jankowski/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z JASPER fot Adam Jankowski/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z EMILIA KOMARNICKA fot. Artur Zawadzki/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z PIOTR KĘDZIERSKI fot Artur Zawadzki/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z PAULINA GAŁĄZKA Fot. Paweł Wrzecion/AKPA
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z KAMIL NOŻYŃSKI fot. Adam Jankowski/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z MAŁGORZATA POTOCKA/ fot. fot Artur Zawadzki/REPORTER
05.02.2026 Warszawa Prezentacja wiosennej ramowki telewizji Polsat fot Adam Jankowski/REPORTER
N/Z GAMOU FALL/ fot. Adam Jankowski/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z TOMASZ WYGODA fot. Adam Jankowski/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z IWONA PAVLOVIĆ fot Adam Jankowski/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z RAFAŁ MASERAK fot Artur Zawadzki/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z KLAUDIA RĄBA/Fot.Artur Zawadzki/REPORTER
Wiosenna ramówka Telewizji Polsat
N/Z HANNA ŻUDZIEWICZ I JACEK JESCHKE fot Adam Jankowski/REPORTER

