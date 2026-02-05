Gwiazdy "Tańca z gwiazdami" zachwyciły na wiosennej ramówce Polsatu. Mamy mnóstwo zdjęć
W czwartek 5 lutego 2026 roku odbyła się prezentacja wiosennej ramówki stacji Polsat. Wśród gości pojawiły się największe gwiazdy stacji, a także nie zabrakło uczestników najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Tylko spójrzcie na te zdjęcia.
Już wkrótce na antenę Polsatu powróci jeden z najbardziej lubianych programów rozrywkowych w Polsce. „Taniec z Gwiazdami” wraca z nową, 18. edycją i wszystko wskazuje na to, że będzie to sezon pełen niespodzianek, wzruszeń i tanecznych emocji. Oficjalny start show zaplanowano na 1 marca 2026 roku, a widzowie ponownie będą mogli śledzić zmagania znanych i lubianych osób, które podejmą wyzwanie nauki tańca pod okiem profesjonalnych tancerzy.
Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?
Oficjalnie znamy już wszystkich uczestników 18. edycji "Tańca z gwiazdami". W tym gronie znaleźli się:
- Mateusz Pawłowski – aktor znany m.in. z „Rodzinki.pl”
- Małgorzata Potocka – aktorka i reżyserka
- Piotr Kędzierski – dziennikarz
- Gamou Fall – aktor i model
- Magdalena Boczarska – aktorka
- Emilia Komarnicka – aktorka i piosenkarka
- Paulina Gałązka – aktorka
- Kacper „Jasper” Porębski – influencer i tiktoker
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk – popularna osobowość internetu
- Kamil Nożyński – aktor i raper
- Izabella Miko - aktorka
- Sebastian Fabijański - aktor
Gwiazdy "Tańca z gwiazdami" na ramówce Polsatu
Oczywiście uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami" nie zabrakło podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji Polsat. Na ściance pojawili się m.in. Sebastian Fabijański, Emilia Komarnicka, Izabella Miko, Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka czy Gamou Fall. Nie zabrakło też członków jury - Tomasza Wygody, Rafała Maseraka oraz Iwony Pavlović, która przykuła wzrok wszystkich swoją niebanalną stylizacją. Pojawili się też znani z programu tancerze, w tym Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, a także prowadzący taneczne show, Paulina Sykut-Jeżyny i Krzysztof Ibisz.
Zobaczcie galerię z wydarzenia!
Zobacz także: