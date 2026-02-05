"Taniec z gwiazdami" już od ponad 20 lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Przez ten czas na parkiecie pojawiło się już wiele znanych gwiazd, ale stacja Polsat dba o to, by w każdej kolejnej edycji nie zabrakło popularnych i uwielbianych celebrytów. Kto tym razem wystąpi i jak bawili się uczestnicy nowej odsłony tanecznego show podczas tajnego spotkania? Zobaczcie sami.

Przypomnijmy, że w środę 4 lutego produkcja "Tańca z gwiazdami" ogłosiła nazwisko ostatniego uczestnika 18. edycji programu - mowa oczywiście o Sebastianie Fabijańskim, na którego udział od lat czekało wielu fanów. Wcześniej sukcesywnie poznawaliśmy nazwiska innych bohaterów tej odsłony show. W sumie na parkiecie zobaczymy aż 12 gwiazd i oprócz wspomnianego już Sebastiana Fabijańskiego będą to:

Mateusz Pawłowski – aktor znany m.in. z „Rodzinki.pl”

Małgorzata Potocka – aktorka i producentka filmowa

Piotr Kędzierski – dziennikarz i prezenter

Gamou Fall – aktor i model

Magdalena Boczarska – aktorka

Emilia Komarnicka – aktorka i piosenkarka

Kacper „Jasper” Porębski – influencer i twórca z TikToka

Natalia „Natsu” Karczmarczyk – influencerka

Paulina Gałązka – aktorka

Kamil Nożyński – aktor i raper

Izabella Miko - aktorka

W środę 4 lutego odbyło się również tajne spotkanie uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Na miejscu nie zabrakło jednak paparazzi, którzy uwiecznili na zdjęciach to, co działo się na wydarzeniu. Na spotkaniu zjawiły się nie tylko gwiazdy, ale także ich taneczni partnerzy, prowadzący, jurorzy oraz sam dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak.

Patrząc na zdjęcia wykonane przez paparazzi widać, że atmosfera podczas spotkania była bardzo serdeczna. Nie zabrakło rozmów, uśmiechów i wymian uprzejmości. Szczególną uwagę zwrócił Sebastian Fabijański, który po imprezie czule żegnał się z Małgorzatą Potocką - widać, że ten duet bardzo się lubi i z pewnością będzie wspierał się podczas udziału w show.

Zobaczcie sami najnowsze zdjęcia wykonane przez paparazzi.

