W rozmowie dla Świata Gwiazd Xavier Wiśniewski wrócił do tematu, który regularnie pojawia się przy jego nazwisku: czy znani rodzice oznaczają prostszą drogę. 23-letni syn Michała Wiśniewskiego zaznaczył, że taki obraz bywa mylący i nie przekłada się automatycznie na ułatwienia. Z jego perspektywy od początku liczyło się to, co potrafi zrobić sam, a nie to, jak głośne są nazwiska w rodzinie.

Xavier Wiśniewski opowiedział o relacjach w rodzinie. Ma wsparcie rodziców, ale na swój sukces pracuje sam

Xavier Wiśniewski nie ukrywa, że jest oceniany przez pryzmat domu, w którym dorastał. Tym razem postawił jednak mocny akcent na to, jak buduje niezależność i jak chce być postrzegany dziś, a nie jako „syn znanego artysty”. Zwrócił uwagę, że z zewnątrz łatwo dopisać mu komfort i przywileje, ale on sam podchodzi do swojej codzienności inaczej: jako do czegoś, co wymaga regularnej pracy i własnych decyzji.

Ja to tak uogólnię. Schemat się powtarza taki: ludziom się wydaje, że wszystko, co mam w życiu, zawdzięczam przede wszystkim rodzicom. Że oni mają kasę i coś tam. To jest bardzo często błędne to myślenie. Ja muszę sobie na wszystko sam zapracować, nikt mi niczego nie da na tacy. To wyobrażenie, że rodzice gdzieś tam na topie, na szczycie, że to pewnie wszystko jest pozłacane, to nie do końca powiedział Xavier w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Xavier Wiśniewski może liczyć na wsparcie partnerki. To siostra Sebastiana Fabijańskiego

Xavier Wiśniewski od dłuższego czasu koncentruje się na muzyce, rozwija się jako raper i regularnie publikuje swoje utwory w sieci. To właśnie tam buduje rozpoznawalność na własnych zasadach, bez opierania się wyłącznie na skojarzeniach z rodziną. Warto przypomnieć, że niedawno w mediach przypomniano głośny wywiad, w którym Xavier Wiśniewski skomentował małżeństwa swojego ojca.

Życie prywatne również układa według własnego planu. Xavier Wiśniewski zrobił kolejny krok i zamieszkał ze swoją partnerką Weroniką Fabijańską, siostrą Sebastiana. Dla obserwatorów to czytelny sygnał, że wchodzi w etap stabilizacji i codzienności, w której liczą się wspólne decyzje i odpowiedzialność, a nie medialny szum.

Choć dziś mocno podkreśla niezależność, jego obecność w show-biznesie zaczęła się bardzo wcześnie. Jako dziecko pojawił się u boku rodziców w programie „Jestem jaki jestem”. Teraz wyraźnie oddziela tamten etap od obecnego: zamiast funkcjonować jako postać z rodzinnego świata, chce być odbierany jako ktoś, kto rozwija własną karierę i sam wyznacza tempo.

