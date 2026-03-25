Głośny rozwód polskich aktorów coraz bliżej. Smutny finał

Rozwód Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego wchodzi w etap, na który od miesięcy czekały osoby śledzące sprawę. Według ustaleń „Faktu” kolejna rozprawa została zaplanowana pod koniec marca 2026 r. Ten termin jest przedstawiany jako możliwie decydujący, bo ma przynieść rozstrzygnięcie w postępowaniu, które ciągnie się od dłuższego czasu i wzbudza duże emocje.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski byli razem 15 lat. Teraz czeka ich rozwód

Jeszcze wcześniej para uchodziła za zgodny duet w życiu prywatnym i zawodowym. Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski pobrali się 10 kwietnia 2010 r. i mają dwójkę dzieci: syna Klemensa oraz córkę Jadzię. Po 15 latach wspólnego życia ich historia dobiegła końca, a sprawa przeniosła się na salę sądową.

Wątek formalny zaczął się wcześniej, niż wiele osób mogło przypuszczać. Pozew rozwodowy został złożony jeszcze w 2023 r. z inicjatywy Gąsiorowskiej. Z kolei w 2024 r. aktorka oficjalnie potwierdziła rozstanie. Od tamtej pory postępowanie nabierało tempa, ale do finału wciąż brakowało jednego: wyroku.

Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się mówiła Gąsiorowska w rozmowie z redakcją naTemat.

Warto przypomnieć, że nie jest to jedyna głośna sprawa rozwodowa w polskim show-biznesie, o której cały czas mówi się w mediach.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski się rozwodzą. Wcześniej rozprawa odbyła się w listopadzie 2025 roku

Ostatnia rozprawa, która odbyła się 17 listopada 2025 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, nie zakończyła sprawy. Na sali pojawiła się tylko Roma Gąsiorowska, a Michał Żurawski był nieobecny. Sąd przesłuchał świadków, w tym kuratorkę, jednak decyzja w sprawie nie zapadła i strony muszą czekać na kolejne posiedzenie.

W trakcie jednej z rozpraw sąd zalecił małżonkom udział w terapii określanej jako „wyciszająca emocje”, co pokazuje, jak napięta była sytuacja między stronami. Teraz, gdy termin pod koniec marca 2026 r. jest już wyznaczony, coraz częściej pada pytanie, czy rozprawa Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego zakończy się po trzech latach.

