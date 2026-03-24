Magda Modra i Marek Krupski postanowili zakończyć małżeństwo. Do sądu wpłynął pozew rozwodowy i już wiadomo, że został złożony przez Marka Krupskiego. Jest już data pierwszej rozprawy rozwodowej Madgy Modrej. Para spędziła ze sobą wiele lat.

Magda Modra i Marek Krupski od jakiegoś czasu nie są razem

Jeszcze zanim gruchnęła wiadomość o rozwodzie Magdy Modrej i Marka Krupskiego, uwagę internautów zwróciły zmiany w mediach społecznościowych. Modra i Krupski przestali obserwować się na Instagramie, a z ich profili zniknęły wspólne zdjęcia. To sprawiło, że ich ich obserwatorzy zaczęli spekulować o kryzysie. Teraz wiadomo, że para oficjalnie nie jest już razem i czekają na orzeczenie sądu o zakończeniu ich małżeństwa.

Magda Modra i Marek Krupski rozwodzą się

Magda Modra i Marek Krupski to para, która przez lata funkcjonowała jako rozpoznawalny duet nie tylko prywatnie, ale i zawodowo. Pojawiali się wspólnie w telewizji i na wydarzeniach branżowych, czasem w roli prowadzących. Modra i Krupski pobrali się w 2007 roku, a we wrześniu 2025 roku świętowali 18. rocznicę ślubu.

To właśnie ten długi staż małżeństwa sprawia, że wiadomość o rozwodzie wywołuje duże poruszenie wśród osób śledzących ich życie publiczne. Jak informuje serwis Pudelek, to Marek Krupski miał złożyć pozew rozwodowy.

Sprawa jest z powództwa pana Marka Krupskiego. Termin najbliższej rozprawy został wyznaczony dopiero na 30 września 2026 roku - poinformował serwis Pudelek.

Po ujawnieniu informacji o pozwie i terminie rozprawy do czasu publikacji nie pojawiło się oficjalne stanowisko ani Magdy Modrej, ani Marka Krupskiego. Wiadomo natomiast, że sprawa ma już konkretną ścieżkę w sądzie i ustalony termin kolejnych kroków.

AKPA

Lawina rozwodów w show-biznesie

W ostatnich tygodniach gwiazdy niemal lawinowo informują o rozstaniach. Niedawno wyszło na jaw, że piąte małżeństwo Michała i Poli Wiśniewskich dobiega końca. Oboje od dawna otwarcie mówili o kryzysie i nie ukrywali, że trudno im się porozumieć, a to tego doszła budowa gigantycznej willi pod Warszawą.

To jeszcze nie wszystko! Właśnie jeden z warszawskich sądów orzekł rozwód Michała Czerneckiego i jego żony Magdaleny. Wcześniej, w lipcu 2025 roku, informowano, że Michał Czernecki rozwodzi się z żoną po 20 latach małżeństwa. Teraz oficjalnie każde z nich może rozpocząć nowy rozdział w życiu.

