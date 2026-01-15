Aktor Michał Czernecki i jego żona Magdalena zdecydowali się zakończyć trwające ponad 20 lat małżeństwo. Para, która przez długi czas uchodziła za jedną z bardziej zgodnych w środowisku artystycznym, zmierzyła się z poważnym kryzysem, którego nie udało się przezwyciężyć. Oficjalna informacja o rozstaniu pojawiła się na początku lipca 2025 roku. Teraz media donoszą o szczegółach sprawy.

Powody rozstania Michała Czerneckiego z żoną

O jednym z głównych powodów kryzysu w długoletniej relacji z żoną Michał Czernecki poinformował szersza publikę swojej autobiografii, w której przyznał się do trwającej półtora roku zdrady. W książce opisał, że takie działanie było następstwem jego problemów psychicznych i że podświadomie chciał, by prawda wyszła na jaw. Gdy jego żona dowiedziała się o romansie, związek zawisł na włosku. Jednak Magdalena postanowiła wówczas dać mężowi drugą szansę i spróbować odbudować relację. Para kontynuowała wspólne życie przez kilka kolejnych lat, po których media otrzymały oficjalną informację o ostatecznym rozstaniu się pary.

Decyzję o zakończeniu małżeństwa miała podjąć żona aktora, Magdalena. Kobieta poinformowała za pośrednictwem Facebooka, że wraca do swojego panieńskiego nazwiska, a w rozmowie z media zdecydowała się na krótki, wymowny komentarz takiego działania.

To chyba naturalne, kiedy się kobieta rozwodzi, to zmienia nazwisko. potwierdziła wieści o rozwodzie żona Czerneckiego

Według ustaleń faktu rozprawa rozwodowa Michała Czerneckiego i Magdaleny została wyznaczona na koniec marca 2026 r. Odbędzie się ona w jednym z warszawskich sądów. Zarówno Michał, jak i Magdalena nie komentują oficjalnie zakończenia swojego związku. W mediach pojawiły się spekulacje, że aktor zrezygnował z udziału w programie "Taniec z gwiazdami" właśnie ze względu na problemy osobiste związane z przebiegiem rozwodu.

Michał Czernecki rozpoczyna nowy etap w życiu

W ostatnich miesiącach Michał Czernecki kilkukrotnie fotografowany był przez paparazzi z tajemniczą blondynką, z która za rękę przechadzał się warszawskimi uliczkami. Media doniosły również, że aktor pojawił się publicznie z nową kobietą podczas pogrzebu artystki kabaretowej, Joanny Kołaczkowskiej. W trakcie wydarzenia towarzyszyła mu znana fotografka gwiazd, której tożsamość - pomimo wielu spekulacji - nie została do tej pory publicznie ujawniona.

