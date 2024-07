Tuż przed Mikołajkami w warszawskiej Arkadii odbyło się spotkanie z Karoliną Korwin Piotrowską, która promowała swoją ostatnią książkę, bestsellerową "Ćwiartkę raz". Zapowiedziała również, że następna, która już powstaje, będzie w całości poświęcona jej największej pasji, czyli filmowi. Przypomnijmy: Książki Korwin to bestsellery. Zdradziła o czym będzie następna i szykuje się kolejny

Karolina poświęca mnóstwo pracy, aby jej publikacje były dopieszczone do perfekcji. Nie inaczej jest teraz, kiedy to powstaje kolejne dzieło. Piotrowska zdradziła nam, że jej premierę planuje na jesień przyszłego roku. Zapewnia, że jest to jej autorski pomysł, skierowany do wszystkich, którzy kochają kino tak jak ona.:

Nie chce się za bardzo pruć przed premierą, a ta będzie jesienią. To mój autorski, subiektywny pomysł. Czeka mnie sporo pracy, już zaczęłam. Powiem tylko tyle, że kino to najwspanialsza ze sztuk, moja pierwsza miłość; uważam, że do mówienia o nim trzeba naprawdę sporej wiedzy, wrażliwości i znajomości kontekstów, a tego teraz bardzo w mediach brakuje. Teraz o kinie mówi każdy, ale nie zawsze na temat, nie zawsze z wdziękiem, a kino nie lubi sztywniactwa. Pamiętajmy też - ono narodziło się w jarmarcznej budzie, służyło na początku do zabawiania gawiedzi i tylko czasami jest sztuką. A raczej nią bywa. To będzie książka dla ludzi. Nie dla krytyków. Jej pierwsze zdanie brzmi:"To nie jest kolejna nudna książka o filmie...." - przekonuje dziennikarka

Czekamy z niecierpliwością.

