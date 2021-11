Koledzy Barbary Kurdej-Szatan tracą przez nią kontrakty? Mateusz Damięcki odpowiada

Barbara Kurdej-Szatan trzy lata temu trafiła do "M jak miłość" i była wtedy tylko blondynką z reklamy, która wcieliła się w nową kochankę Tomka (Andrzej Młynarczyk). Dziś aktorka jest prawdziwą gwiazdą i gra pierwsze skrzypce w serialu "W rytmie serca" ! To właśnie ta produkcja przyniosła jej fortunę. Zobacz: Barbara Kurdej-Szatan odejdzie z "M jak miłość"? Aktorka zdradziła swoje plany na przyszłość! Ile zarabia Barbara Kurdej-Szatan? Jak podaje " Super Express", Barbara Kurdej-Szatan zarabia aż 9 tysięcy za jeden dzień zdjęciowy . Praca nad jednym sezonem trwa 30 dni - to daje aktorce zysk w wysokości 270 tysięcy. "W rytmie serca" zrealizowano już dwa sezony, a to w sumie wzbogaciło Barbarę Kurdej-Szatan o ponad pół miliona złotych ! Możliwe, że powstanie trzeci sezon produkcji. Gwiazda nie musi się więc martwić o zarobki. A to przecież nie wszystko. Lubiana aktorka pracuje jeszcze na planie "M jak miłość" i gra w teatrze. Na jej koncie musi być już spora kwota! Polecamy: Boczarska i Kurdej-Szatan w tej samej sukience! Ta kreacja odsłoniła... sporo Barbara Kurdej-Szatan jest gwiazdą serialu "W rytmie serca" Fani seriali uwielbiają aktorkę i wszystkie jej ekranowe wcielenia.