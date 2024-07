Odkąd Kinga Rusin zrezygnowała z prowadzenia młodzieżowego show "You Can Dance", jej styl ubierania znacznie się zmienił. Rusin wcieliła się w rolę jurorki, a to wymagało od niej "profesjonalnego looku". Kinga tym samym przestała się stylizować na "koleżankę" małoletnich uczestniczek, nabrała klasy i powabu.

W miniony piątek dziennikarka wzięła udział w wieczorze promującym jesienną edycję "Dzień Dobry TVN". Kinga postawiła na minimalizm, ale w bardzo szlachetnym wydaniu. Założyła spódnicę marki La Mania i t-shirt od Diane Von Furstenberg. Nam szczególnie przypadła do gustu kontrastująca, czerwona torebka od Louisa Vuittona. Choć spódnica była bardzo długa, Rusin nie zapomniała o dobrze dobranych butach. Tym razem wybrała szare szpilki Sergio Rossi.





