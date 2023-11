Ostatni odcinek „Top Model” był pełen emocjonalnych wyzwań. Po tym, jak do programu dołączyła Kinga Dębska, która zajęła miejsce Nikoli Furman, uczestników odwiedził Jurek Owsiak. Jego zadaniem była pomoc uczestnikom w nakręceniu wideo o hejcie. W programie pojawiła się również Cleo Ćwiek, która zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. To ich udział sprawił, że uczestnicy zaczęli dzielić się trudnymi wydarzeniami ze swojego życia. Jednak to, co wyznała Klaudia El Dursi, może szokować. Ta uczestniczka przeszła w życiu naprawdę dużo!

Dramatyczne wyznanie Klaudii El Dursi z "Top Model" o swoim ojcu!

W programie uczestnicy musieli też wcielić się w złe postacie z bajek. Klaudia El Dursi została macochą z bajki o Kopciuszku. Poradziła sobie świetnie, ale to nie ona wygrała tę konkurencję. Jednak wydarzenia tego dnia sprawiły, że zdecydowała się podzielić z pozostałymi mieszkańcami historią ze swojego dzieciństwa. Wyznała, że jej ojciec, który pochodzi z Libii, najpierw porwał jej siostrę, a potem chciał je obie sprzedać:

Jak mama była ze mną w ciąży, to mój tata porwał moją siostrę. Udało się ją sprowadzić, ale ciężko było. Później nagle się zjawił w moim życiu, jak byłam w liceum. Oświadczył, że w Libii ma dla nas mężów. Chciał nas normalnie sprzedać i to był mój ostatni kontakt z nim – wyznała Klaudia El Dursi.

Ta uczestniczka zdecydowanie ma za sobą duży bagaż doświadczeń. To kolejne kontrowersyjne wyznanie o jej przeszłości. Wcześniej okazało się, że ma za sobą rozbieraną sesję dla "Playboya" i grała też w filmach i serialach. Na jaw wyszło też, że modelka nie zawsze mogła pochwalić się tak doskonałą figurą jak obecnie. Na zdjęciach sprzed 10 lat wyglądała zupełnie inaczej.

Klaudia El Dursi ma szansę na wygraną w "Top Model"? Kontrowersje wokół jej osoby sprawiają, że jej najbardziej rozpoznawalną uczestniczką tej edycji!

Kibicujecie jej?

Do tej pory nikt nie wiedział, że ta uśmiechnięta dziewczyna ma za sobą tak traumatyczne doświadczenia