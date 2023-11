Nikola Furman jest najmłodszą gwiazdą obecnej edycji „Top Model”. W ostatnim odcinku 16-latka po tym, jak źle się poczuła i wezwano do niej pogotowie, sama zdecydowała odejść z programu. Jednak internauci nie dają za wygraną i za wszelką cenę chcą się dowiedzieć, co tak naprawdę się stało. Pojawiły się nawet plotki o ciąży Nikoli Furman, które szybko zdementowała na Instagramie. Zapytaliśmy modelkę, jak się obecnie czuje i czy żałuje odejścia z „Top Model”. Zobaczcie, co nam odpowiedziała.

Nikola Furman z "Top Model" jest w ciąży?

Pod zdjęciem Nikoli Furman z ostatniej sesji w "Top Model", za którą zebrała same pozytywne opinie, pojawiło się mnóstwo pytań od internautów o prawdziwe powody odejścia 16-latki z programu. Jedna z jej obserwatorek podejrzewa nawet, że dziewczyna jest w ciąży:

To prawda, że odeszłaś, bo jesteś w ciąży? - zapytała Internautka.

Nikola Furman szybko zdementowała tę informację i odpisała:

Cooo? Niby z kim? Kobieto, ja mam 16 lat!

Dodatkowo w odpowiedzi na podejrzenia internautów modelka nagrała też filmik, w którym mówi o powodach rezygnacji:

Krótko, zwięźle i na temat. Zrezygnowałam tylko i wyłącznie ze względu na swój stan zdrowia - to raz. A dwa - w trakcie trwania programu dowiedziałam się, że moja młodsza siostra jest poważnie chora - wyznała na Instastories.

Komentarz Nikoli Furman dotyczący jej stanu zdrowia

Okazuje się, że Nikola Furman obecnie czuje się już dobrze, a jeśli chodzi o odejście z "Top Model" zdradziła nam, że było jej przykro, że sprawy przybrały taki obrót, ale nie zamierza się poddawać:

Troszkę żałuję odejścia z programu, ale w życiu są sprawy ważne i ważniejsze. Przykro mi, że tak się to potoczyło, ale mimo wszystko nie poddaję się i idę dalej! Obecnie czuję się bardzo dobrze, to całe omdlenie nie było spowodowane nie wiadomo jaką chorobą, wszystko jest dobrze - zapewniła w rozmowie z Party.pl Nikola Furman.

Trzymamy za nią kciuki!

