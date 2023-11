Klaudia El Dursi (30 l.) to uczestniczka ósmej edycji programu "Top Model", która wzbudza najwięcej emocji ze wszystkich uczestników. Dlaczego? Klaudia od początku stała się ulubienicą jurorów - dostała złoty na castingu "złoty bilet", który zagwarantował jej przejście do właściwej części programu bez brania udziału w kolejnych konkurencjach.

Ale nie tylko "złoty bilet" wywołał tyle emocji. Klaudię część internautów podejrzewała o... oszukiwanie. W castingu Klaudia chciała przekonać, że jest nieśmiała oraz niepewna siebie i wstydzi swojego ciała. Internauci od razu znaleźli dowody na to, że nie do końca jest to prawda. Okazało się bowiem, że Klaudia była modelką... "Playboya", a odważne sesje zdjęciowe to jej drugie imię.

Przyznać jednak trzeba, że oryginalna uroda Klaudii (Klaudia urodziła się w Polsce, ale jej tata pochodzi z Libii) na pewno wyróżnia ją z tłumu. Zobaczcie, jak Klaudia wyglądała około 10 lat temu!

