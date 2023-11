Klaudia El Dursi od początku udziału w „Top Model” wywołuje ogromne kontrowersje! Jako pierwsza w historii programu dostała złoty bilet, który jest przepustką do dalszego udziału w show. Szybko okazało się, że 30-latka ma na swoim koncie rozbieraną sesję dla „Playboya”! Ten fakt nie spodobał się internautom, ale jurorzy od początku wspierają modelkę. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia. Marcin Tyszka wróży jej wielką karierę. Choć internauci są innego zdania...

Marcin Tyszka opublikował na Instagramie zdjęcie modelki i napisał, że już teraz nikt nie powinien mieć wątpliwości, że Klaudia świetnie sprawdza się w tej roli:

Gdyby ktoś miał wątpliwości co do złotego biletu… @klaudia_el_dursi weszła na plan i rozwaliła system… Zgadzacie się ze mną? Obawiam się że w domu @topmodelpolskatvn może być bardzo gorąco, już od pierwszego dnia widać jak rodzą się „sympatie” między uczestniczkami ⚡⚡⚡ - napisał Marcin Tyszka na Instagramie.

Niestety, zdjęcie nie przekonało widzów programu, którzy piszą wprost, że jest już za późno na karierę modelki, w końcu Klaudia El Dursi ma już 30 lat, a to sporo w tej branży.

Skoro przez 10 lat nie wybiła sie w modelingu to i teraz tego nie zrobi, bo już jest na to za stara i nie ten typ urody. Ona nadaje się do Playboya a nie do high fashion i na wybiegi. To widać. Poza tym, zdaje sie że Top Model ma promować nowe twarze i młode talenty a nie stare wyjadaczki - pisze wprost jeden z Internautów.