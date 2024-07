Kariera Klaudii El Dursi od czasu jej występu w programie "Top Model", nabrała zawrotnego tempa. Jednak piękna modelka z branżą show biznesu miała do czynienia jeszcze zanim wystąpiła w hitowym programie stacji TVN. Ponad dekadę temu poznała się już z Blanką Lipińską, a pisarka właśnie nam zdradziła, jak zaczęła się ich znajomość!

Blanka Lipińska zanim dała nam się poznać jako twórczyni bestsellerowej powieści "365 dni", opiekowała się KSW Girls. Jak się okazało, to właśnie wtedy rozpoczęła się również jej znajomość z piękną Klaudią El Dursi! Blanka Lipińska chciała bowiem, aby modelka pracowała jako KSW Girl.

- Wtedy opiekowałam się KSW Girls. Przyszłam do federacji i zmieniałam ten wizerunek, te dziewczyny wszystkie wymieniłam, zmieniłam im stroje... [...] No i zaczęłam sobie szukać tych dziewczyn po Facebooku jeszcze i znalazłam tę Klaudię El Dursi. Matko boska, jaka ona była piękna. I ona jak weszła do tego biura, do tego KSW z tym dzieciakiem dwuletnim tak pięknym... Czas się tam zatrzymał - powiedziała przed naszą kamerą Blanka Lipińska.