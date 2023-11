1 z 5

Klara Lewandowska to chyba najmłodsza gwiazda w naszym kraju. Córka Anny i Roberta Lewandowskich już od dawna wyznacza trendy (ubranka, które ma na sobie sprzedają się jak świeże bułeczki i już śmiało możemy mówić o „efekcie Klary”!), każde jej zdjęcie czy nagranie zdobywa miliony lajków, a teraz wszystko wskazuje na to, że za chwile będzie najmłodszą trenerką w Polsce! ;) Wcale nie żartujemy, bo Klara właśnie zrobiła swój pierwszy samodzielny trening.

Musicie to zobaczyć na kolejnych stronach galerii, bo to najsłodsze wideo ever!

Polecamy: Bobas czy ikona mody? Przejrzeliśmy dla was garderobę rocznej Klary i chcemy wszystko

Zobacz: Sport w upalne dni - trening na zewnątrz czy w sali?