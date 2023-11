1 z 15

Trzeba przyznać, że Anna Lewandowska ma smykałkę do interesów. W dzień pierwszych urodzin swojej pierwszej córki, słynna fit blogerka nie tylko postanowiła pokazać światu jej twarz, ale także zdradziła, że zamiast prezentu dla małej Klary Lewandowskiej stworzy dla niej internetowy magazyn, poświęcony poradom dla młodych matek i – niewątpliwie – stylizacjom raczkującej dziewczynki.

Żaden z obserwatorów instagramowego profilu Anny Lewandowskiej nie powinien być zaskoczony. Już od narodzin małej Klary, fit blogerka wykorzystuje medium społecznościowe do reklamowania marek sprzedających wózki, zabawki czy ubranka dla dzieci – pokazując ich produkty na raczkującej Klarze i opatrując zdjęcia znacznikami i hashtagami danej firmy. To, że najmłodsza z Lewandowskich wkrótce stanie się małą ikoną stylu wydaje się nieuniknione.

A ponieważ małe bobasy przebrane za małe zwierzątka są urocze, postanowiliśmy zebrać dla was w jednym miejscu najbardziej rozbrajająco słodkie stroje Klary Lewandowskiej, miesiąc po miesiącu. Jak myślicie, ile jest warta szafa córeczki piłkarza? Ciężko to oszacować, bowiem dziewczynka nosi i sukienki za prawie 800 zł, ale i śpioszki i bluzy w granicach od 100 do 300 zł.

Czy Anna Lewandowska wylansuje swoją córkę na ikonę stylu? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć jej stylizacje.

